In der vergangenen Bezirksliga-Saison hat der SV Wörnitzstein-Berg nur fünf Niederlagen einstecken müssen, zwei davon gab es gegen den FC Stätzling, der am Ende knapp Meisterschaft und Aufstieg verpasste. Am Sonntag, um 15 Uhr, kommt es in Stätzling erneut zum Aufeinandertreffen mit dem vermeintlichen Angstgegner – allerdings mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Patrick Widinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wörnitzstein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stätzling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis