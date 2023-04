Buchdorf ist in der Kreisliga siegreich: Beim Aufsteiger läuft es

Fußball-Kreisligist Buchdorf setzt sich zuhause klar gegen Marktoffingen durch. Ein leistungsgerechtes Unentschieden gibt es im Derby Riedlingen gegen Mertingen.

In der Kreisliga Nord fielen am Wochenende einige Tore. Keines davon gab es aber beim Derby Riedlingen gegen Mertingen. Umso öfter mussten die Keeper dafür in Buchdorf, Reimlingen, und vor allem in Holzkirchen, wo der TSV Wemding zu Gast war, hinter sich greifen.

SG FSV Buchdorf/Daiting - FSV Marktoffingen 4:1 (1:1)

Für die Heimelf ging das Spiel denkbar schlecht los, in der 5. Minute geriet ein Rückspiel auf den Keeper deutlich zu kurz, den Ball fing Gästestürmer Timo Willig ab und schob zum 0:1 ein. Dann aber in der 13. Minute gelang Buchdorf durch Simon Lux nach einer Flanke per Drehschuss aus zehn Metern ins lange Eck der Ausgleich. Die Buchdorfer fanden immer besser ins Spiel und hatten weitere Abschlüsse. Die Heimelf blieb überlegen und hatte durch Lux eine weitere Chance, der aber knapp übers Tor schoss. Buchdorf konnte sich bis zur Halbzeit nicht belohnen, die Führung wäre hochverdient gewesen. Nach der Halbzeit gab es zunächst lange Ballbesitzphasen der Heimelf, die aber gegen die nach der Halbzeit gut stehenden Gäste kein Durchkommen fand. Die gefährlichste Chance hatte Kaiser, dessen langen Freistoß der Gästekeeper komplett unterschätzte. Aber sein Verteidiger konnte noch knapp vor der Linie klären. Danach wurde das Spiel zerfahren, die Gäste hatten eine gute Chance durch einen Fernschuss, den der Heimkeeper aber parierte. In der 75. Minute dann die beste Gelegenheit der zweiten Halbzeit, die die Heimelf durch Simon Lux gleich zur Führung nutzte. Durch schnelles Umschaltspiel bediente Richard Eidner den Stürmer, der noch den Keeper umkurvte und dann problemlos einschob. Der Vorlagengeber hatte dann selbst einen guten Abschluss, der aber übers Tor ging. Die Entscheidung fiel durch ein Traumtor in der 88. Minute durch Szilard Süveges aus 45 Metern, der per Fernschuss den zu weit aufgerückten Gästekeeper überlistete. In der 90. Minute dann noch das 4:1, wieder durch Süveges, per Kopf nach einer Ecke durch Niko Kastner. Buchdorf fuhr einen verdienten Heimsieg ein. Nachdem die Mannschaft sich in der ersten Hälfte noch nicht belohnte, schlug sie in der zweiten eiskalt zu. (fsv)

SpVgg Riedlingen – FC Mertingen 0:0

In einem ordentlichen Kreisliga-Spiel, in dem es für beide Mannschaften um viel ging, merkte man diesen den Druck an. In der ersten Halbzeit zeigten Heim- und Gastelf spielerisch ordentliche Leistungen. Torszenen ließen die Defensivreihen jedoch auf beiden Seiten kaum zu. Erwähnenswert sind ein zu zentraler Torschuss durch Fabian Anzenhofer für den Gastgeber Mitte der ersten Hälfte sowie eine gute Chance durch Florian Hosp für den FCM in der 35. Minute. Nach einem Fehler im Spielaufbau der Riedlinger verzog er jedoch und der Ball ging links am Tor vorbei.

Im zweiten Durchgang fiel das Spielerische überwiegend Kampf und Nickligkeiten zum Opfer, wobei die Gäste durch lange Bälle versuchten, vors Tor zu kommen. Die Riedlinger Defensive um Spielertrainer Florian Steppich stand jedoch diesmal stabil. Auf der Gegenseite kam die Heimelf zu einigen Vorstößen durch Konter, diese versiegten jedoch auch meist auf Höhe des Sechzehnmeter-Raums, wo sie durch die Mertinger Abwehrreihe gestoppt wurden. Einen Freistoß von Fabian Anzenhofer lenkte Torhüter Sebastian Poppe über das Tor. Die Punkteteilung wurde dem Spiel gerecht. (spvgg)

SV Holzkirchen – TSV Wemding 5:2 (2:2)

Einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt konnte Wemding in Holzkirchen nicht holen. Eine Überraschung war das wiederum auch nicht. Schließlich war es das Duell des Tabellenführers gegen die Zwölftplatzierten. Zeit, ins Spiel zu finden, blieb dem TSV nicht. Nach vier Minuten schoß Daniel Kienle Holzkirchen in Führung, in der elften Spielminute erhöhte Philipp Buser. Aber dann wurde es kurz spannend. Sandro Morena brachte Wemding mit einem Doppelpack wieder ins Spiel (19. und 47.). Wieder Buser und Martin Lauter sorgten dann aber dafür, dass Holzkirchen der Favoritenrolle wieder gerecht wurde. Kienle machte mit seinem zweiten Treffer in der 72. Minute alles klar. (AZ)

TSV Hainsfarth – SV Donaumünster-Erlingshofen 1:1 (0:0)

Bei einem Abschluss nach 20 Minuten musste der Hainsfarther Torhüter Timo Haffelt sein ganzes Können zeigen, um den Rückstand zu verhindern. Haffelt prallte danach im Fünfmeterraum mit einem Gästespieler zusammen und konnte nicht weiterspielen. Mit Glück überstanden die Gäste eine Eckballserie kurz vor der Pause. In der 64. Minute ging das Gästeteam glücklich in Führung, als Manuel Memminger nach vermeintlichem Handspiel den Ball ins Hainsfar-ther Tor schlenzte. Beim Ausgleichstreffer in der 72. Minute spitzelte Nico Hensolt den Ball am Torwart vorbei ins kurze Eck. Trotz Hainsfarther Latten- und Pfostentreffer blieb es beim Unentschieden. (rn)

FSV Reimlingen – SV Holzheim/Dillingen 4:1 (3:0)

Das Duell der Tabellennachbarn ging klar an Reimlingen. Kein lupenreiner Hattrick, aber ein stabiler Dreierpack, gelang dabei Dominik Kohnle (2., 13., 49.). Dazwischen konnte Stefan Mayer treffen (18.). Fünf Minuten nach Anpfiff der zweiten Halbzeit lag der FSV mit 4:0 vorne. Eine klare Sache, dem verdienten Sieg vor 110 Zuschauern stand nichts im Weg. Spannend wurde es dementsprechend nicht mehr, aber Holzheim konnte wenige Minuten vor Schluss noch durch Johannes Scheider verkürzen (81.). (AZ)