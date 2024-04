Fußball

03.04.2024

Der Derbysieger heißt VfB Oberndorf

Plus Kreisklasse Nord 2: 2:1-Sieg des VfB in Eggelstetten. SV Donaumünster-Erlingshofen holt vier Zähler und setzt sich oben fest. Rückschlag für Altisheim-Leitheim.

Mit Spannung erwartet wurde am Ostermontag das Lokalderby zwischen dem SV Eggelstetten und dem VfB Oberndorf. Am Samstag hatten beide Teams ihre jeweilige Partie verloren, doch im Derby durfte am Ende der VfB einen verdienten 2:1-Sieg bejubeln. Vier Zähler in zwei Auswärtsspielen verbuchte der SV Donaumünster-Erlingshofen und verbesserte sich im Rennen um die vorderen Plätze auf Rang drei. Dagegen gab es im Tabellenkeller für die SpVgg Altisheim-Leitheim mit dem 0:1 gegen Unterthürheim einen Rückschlag.

SV Eggelstetten – SV Kicklingen-Fristingen 0:3 (0:1). Die Gäste gewannen verdient gegen eine in der Offensive harmlose Heimmannschaft. In der 18. Minute ging Kicklingen nach einem Eckball durch ein Eigentor der Heimelf in Führung. Danach kontrollierte der Favorit die Partie, ohne jedoch gefährlich vor dem SVE-Gehäuse aufzutauchen. Nach dem Seitenwechsel waren gerade zwei Minuten gespielt, als Simon Dirr aus zehn Metern zum 0:2 einschob. In der 56. Minute sorgte Lukas Manier mit dem 0:3 für die frühe Entscheidung. Der SVE konnte sich während der gesamten Spielzeit keine klare Tormöglichkeit herausspielen, so ging der Sieg auch in dieser Höhe in Ordnung. Zuschauer: 90. (sve)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen