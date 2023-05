Der erste Neuzugang des TSV Rain steht fest

Für die kommende Fußballsaison in der Bayernliga muss der TSV Rain fast den ganzen Kader neu besetzen. Ein Stürmer kommt aus Eichstätt.

Der TSV Rain hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison in der Bayernliga Süd bekanntgegeben. Gabriel Hasenbichler, ein 22-jähriger Angriffsspieler, wechselt vom VfB Eichstätt II zum TSV Rain. Zuvor spielte er beim SC Feucht in der Bayernliga Nord sowie beim FC Ehekirchen in der Landesliga Südwest. Darüber hinaus sammelte er Erfahrungen in der NOFV Oberliga Süd beim VFC Plauen. „Wir freuen uns sehr, Gabriel Hasenbichler bei uns im Team begrüßen zu dürfen“, sagte Abteilungsleiter Michael Haid. Weitere Verpflichtungen und Transfers werden in den kommenden Wochen erwartet. (jung)