Der SV Wörnitzstein-Berg lässt zu viele Chancen liegen

Plus Gegen den SC Bubesheim hätte der SVW durchaus Zählbares mitnehmen können, doch das Team geht beim 1:2 leer aus. Torreich verläuft die Bezirksliga-Partie des TSV Rain II. Die U23 zeigt gegen Gundelfingen II eine gute Mentalität.

Licht und Schatten beim Auftakt der Fußball-Bezirksliga bei den beiden DZ-Teams: Während Wörnitzstein Punkte liegen ließ, konnte sich Rain II belohnen.