Fußball

vor 35 Min.

Ebermergen nimmt Kampf gegen Wemdings "Unterschiedsspieler" an

Tritt am Samstag mit seinem Team beim TSV Wemding an: Ebermergens Trainer Andreas Probst.

Plus Andreas Probst, Teil des Trainerduos der SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf, spricht über die derzeit schwierige Phase in der Fußball-Kreisliga, Gegner Wemding und zwei Torjäger.

Von Patrick Widinger

Aus den ersten drei Spielen gab es nur einen Punkt. Was sind Ihrer Meinung nach die Gründe, dass es bisher noch nicht richtig rund läuft?

Andreas Probst: Wir hatten mit Maihingen und Alerheim zwei Topteams in den letzten zwei Wochen. In beiden Spielen haben wir es nicht geschafft über 90 Minuten unsere Leistung auf den Platz zu bringen. Trotzdem waren es am Ende knappe Spiele. In Summe waren mehrere Punkte wie Technik, Taktik und Mentalität ausschlaggebend. An allen Punkten werden wir arbeiten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen