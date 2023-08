Fußball

11:45 Uhr

Ein Zähler bleibt den Donau-Rieser Bezirksligisten

Plus Die Bezirksliga-Mannschaften aus dem Donau-Ries haben am dritten Spieltag nichts zu feiern: Nur ein Team kann punkten. Für Holzkirchen kommt es ganz bitter.

Artikel anhören Shape

Ein Wochenende zum Vergessen haben die Donau-Rieser Bezirksligisten hinter sich. Während der SV Wörnitzstein-Berg wenigstens ein 1:1 gegen Gundelfingen II verbuchte, verlor Rains Zweite knapp mit 2:3 gegen den TSV Hollenbach. Ganze fünf Gegentore kassierte der SV Holzkirchen zu Hause beim 2:5 gegen den VfL Ecknach.

FC Gundelfingen II – SV Wörnitzstein-Berg 1:1 (0:1). Bei widrigen Wind- und Regenverhältnissen tasteten sich beide Teams zu Beginn ab, wobei die ersten gefährlichen Aktionen den Gärtnerstädtern gehörten. Das erste Tor machte allerdings der Gast: Matthias Färber bezwang nach Ballverlust der Grün-Weißen aus 16 Metern Torhüter Moritz Bschorer . Im zweiten Durchgang kamen die FCG-Fohlen mit einer besseren Raumaufteilung auf den Rasen, die erste nennenswerte Szene spielte sich allerdings abseits des Geschehens ab. Schiedsrichter Yannik Furnier stellte Trainer Peter Stegner nach einer harmlosen verbalen Auseinandersetzung vom Platz, nachdem zuvor ein aussichtsreicher Konter unterbunden worden war (50.).

Dies sollte ein „Wachmacher“ für die Gundelfinger sein: In der 55. Minute zog Elias Miller über die linke Außenbahn Richtung Grundlinie. Die Hereingabe fand im Zentrum Stürmer Dennis Mikolin, der aus fünf Metern per Direktabnahme zum 1:1 seinen dritten Saisontreffer markierte. Die Gäste kamen nun nur noch mit Standardsituationen gefährlich vors FCG-Tor. Eine Viertelstunde vor Spielende prüfte Elias Miller SVW-Keeper Müller mit einem Freistoß aus 22 Metern, die anschließende Ecke brachte nichts ein. So blieb es beim leistungsgerechten 1:1. (AZ)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .