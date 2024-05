Fußball

11:00 Uhr

Gelingt Wörnitzstein auch der siebte Streich?

Die Wörnitzsteiner (in Rot-Weiß, hier im Spiel gegen den FC Horgau) wollen die Saison mit dem siebten Sieg in Folge abschließen.

Plus Fußball-Bezirksliga: Aktuell scheint niemand den SV Wörnitzstein-Berg stoppen zu können. Zum Saisonfinale in Gersthofen hofft der SVW auf den perfekten Abschluss.

Von Patrick Widinger

Nach sechs Siegen in Serie will der SV Wörnitzstein-Berg nun auch noch den letzten Schritt gehen und das Saisonfinale beim TSV Gersthofen (Freitag, 19.30 Uhr) für sich entscheiden: „Ich denke, mit dem Lauf, den wir haben und dem Selbstvertrauen, ist es aktuell schwer uns zu schlagen. Wir werden Gersthofen aber sicher nicht unterschätzen und müssen einen konzentrierten Auftritt hinlegen, wenn wir als Sieger vom Platz gehen wollen“, sagt Michael Schmidbaur, sportlicher Leiter beim SVW.

Zwar habe man vergangene Woche beim 3:0 zu Hause über Neuburg schon gemerkt, dass langsam die Luft raus sei, dennoch spielte der SVW am Ende eine solide Partie und gewann auch in der Höhe verdient. „Unsere Motivation ist es natürlich schon, diese tolle Serie aufrechtzuerhalten und mit einem positiven Erlebnis die Saison zu beenden.“ Und auch für die nächste Spielzeit hat der SV Wörnitzstein-Berg die Weichen schon gestellt: „Wir sind schon lange in der Planung und da auch sehr weit fortgeschritten, sowohl was den Kader angeht als auch die Vorbereitung. Wir wollen auch nächste Saison wieder eine gute Runde spielen“, so Schmidbaur. Nach dem Spiel in Gersthofen heißt es aber erst mal genießen: „Natürlich werden wir eine ordentliche Saisonabschlussfeier auf die Beine stellen. Allerdings wird die Feier erst am 14. Juni steigen, da die zweite und dritte Mannschaft länger im Spielbetrieb ist.“

