Jenuwein übernimmt SVDE

Schreiber hört in Donaumünster auf, zwei Spieler bilden dann das neue Trainerteam des Kreisligisten.

Der derzeitige Spielertrainer des SV Donaumünster-Erlingshofen, Achim Schreiber, wird zum Ende der Saison den Trainerjob beim Kreisligisten aus privaten Gründen abgeben. Das hat er der sportlichen Leitung des SVDE mitgeteilt, wie der Verein berichtet. Als Spieler werde er demnach weiterhin zur Verfügung stehen. Nachfolger Michael Jenuwein wird ab Sommer zusammen mit Jürgen Sorg die Trainingsleitung des Kreisligisten übernehmen.

„Nachdem wir erfahren haben, dass Achim zum Saisonende nur noch als Spieler agieren will, war Michael unser Wunschkandidat“, teilt Spartenleiter Thomas Gerstmeier mit. „Wir vom SVDE freuen uns sehr über seine Zusage.“ Auf die sportliche Zukunft blickt Gerstmeier mit Optimismus. Die erste Mannschaft überwintert in der Kreisliga Nord nach 15 Spielen aber unter den Erwartungen im hinteren Mittelfeld der Tabelle auf Rang neun.

„Wir haben in Donaumünster eine junge Truppe mit viel Potenzial, Michaels langjährige Erfahrung als Trainer wie Spieler wird unsere Mannschaft zusammen mit Jürgen Sorg im Trainerduo voranbringen“, ist Gerstmeier überzeugt. Jenuwein stand für den SVDE heuer zwölf Mal auf dem Feld und erzielte ein Tor. Von 2015 bis 2019 trainierte er die SpVgg Riedlingen und stieg 2018 aus der Kreisklasse in die Kreisliga auf. Sorg, der bereits jetzt zum SVDE-Trainerteam gehört, ist mit neun Treffern bester Torschütze der Donaumünsterer in der Liga.

„Nach guten Gesprächen mit den Verantwortlichen des SVDE freue ich mich auf die kommende Aufgabe ab Sommer 2022 bei meinem Heimatverein“, blickt Jenuwein voraus. Ich möchte meine bisherigen Trainererfahrungen einbringen, um die sportliche Zukunft der Mannschaft positiv mitzugestalten.“ Des Weiteren freut sich der Verein über die Zusage von Fabian Härtl, der für ein weiteres Jahr die zweite Mannschaft coachen wird, teilt Gerstmeier mit. (svde)