Zwei 1:2-Niederlagen am letzten Spieltag des Jahres

Jeweils mit Misserfolgen sind die beiden Mannschaften aus dem Donauwörther Raum in der Kreisliga Ost in die Winterpause gegangen. Während Münster-Holzheim durch das 1:2 gegen Rennertshofen den möglichen Sprung weg von den Relegationsplätzen verpasst, kassiert die Rainer U23 eine bittere Niederlage, bei der Gegner Alsmoos-Petersdorf den Spielverlauf komplett auf den Kopf stellt.

FC Rennertshofen – SG Münster/Holzheim 2:1 (1:0). Mit der ersten richtigen Chance gingen die Gastgeber bereits in Führung (7.). Einen Schuss von Tobias Kruber konnte Münsters Torwart Manuel Fuchs nur zur Seite abwehren, wo David Pickhard goldrichtig stand und zum 1:0 vollendete. Der FCR war über die gesamte erste Halbzeit spielbestimmend, während die Gäste nur durch zwei Freistöße auffielen, die beide aber nicht für Gefahr sorgten. Die größte Chance, für den FCR auf 2:0 zu erhöhen, vergab Dennis Giess, nachdem er von Tobi Kruber mustergültig bedient worden war. Freistehend am Elfmeterpunkt scheiterte er an Keeper Manuel Fuchs.

Die Gäste kamen nach der Pause deutlich motivierter aus der Kabine. Sie spielten schnell und druckvoll nach vorne und kamen gleich zu einem gefährlichen Abschluss, den FCR-Torwart Manuel Fieger jedoch entschärfte. Nur wenige Minuten später vergab Simon Mayr die Chance zum Ausgleich, als er das Außennetz traf. In der 67. Minute war es so weit. Nach einer unübersichtlichen Situation bugsierte Simon Gietl den Ball zum 1:1 ins Netz. Fast im Gegenzug vergab Dennis Giess erneut eine hundertprozentige Chance zur Führung, nachdem der Keeper einen Kruber-Schuss nicht festhalten konnte. Auf der anderen Seite bewahrte Fieger den FCR vor einem Rückstand, als er gegen den durchgebrochenen Simon Mayr glänzend parierte. Kurz darauf marschierte Marvin Sauer mit einem energischen Antritt durchs Mittelfeld, spielte auf Kruber, der Simon Pickhard mustergültig bediente und dieser erzielte mit einem Schlenzer das 2:1 (78.). Zuschauer: 100. (abs)

Fußball-Kreisliga Ost: Rains Zweite nutzt ihre Chancen nicht – und wird bestraft

TSV Rain II – SSV Alsmoos-Petersdorf 1:2 (0:0). Zum Abschluss des Fußballjahres verlor die Rainer U23 trotz spielerischer Überlegenheit gegen die Gäste aus Petersdorf. Rain war sofort da, nach elf Minuten klärten die Gäste eine flache Hereingabe auf der Linie. Zwei Minuten später scheiterte Jake Parish am Gästekeeper. Bis zur Halbzeit fast gleiche Bild, Rain kam zu Abschlüssen, Petersdorf fand nicht in die Partie. So ging es mit einem 0:0 in die Pause.



Im zweiten Abschnitt änderte sich wenig, Rain machte das Spiel und hatte einige Abschlüsse, Petersdorf tat sich weiter schwer. In der 66. Spielminute wurde dann der Spielverlauf komplett auf den Kopf gestellt: Alexander Benesch traf einen Abpraller perfekt und der Ball landete über Peter Kraus im Tor – 0:1. Im Anschluss warf Rain alles nach vorne, doch die letzte Konsequenz fehlte dem Hanfbauer-Team. In der 92. Minute fiel dann die Entscheidung: Robin Helmschrott wurde auf die Reise geschickt und vollendete sicher. Rain kam durch Leonardo Lucic nach eine Ecke noch zum Anschluss (90.+7). Doch dieser kam zu spät. Zuschauer: 125. (tsv)