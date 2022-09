Fußball

vor 16 Min.

Monheim gegen Flotzheim: "Hitziges Derby“ und "enge Kiste"

Bei beiden Aufeinandertreffen des TSV Monheim und der SG Flotzheim-Fünfstetten in der vergangenen Saison gingen die Flotzheimer als Gewinner hervor. Zuletzt gab es einen 3:0-Heimsieg der SGF.

Plus Auf dem Spitzen-Derby TSV Monheim gegen SG Flotzheim-Fünfstetten liegt besonderes Augenmerk. Die SG Münster-Holzheim befindet sich immer noch im Wandel.

Von Stephanie Anton und Manuel Wenzel Artikel anhören Shape

Es ist erst September und trotzdem herrscht bereits viel Spannung in der Fußball-Kreisklasse Nord I. Die Teams eins bis sechs trennen nur zwei Punkte. Und jetzt steht auch noch das Spitzenderby am kommenden Samstag an, denn der führende TSV Monheim und die nur einen Punkt dahinter liegende SG Flotzheim-Fünfstetten treffen aufeinander.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen