Fußball-Nachlese

vor 18 Min.

Ex-Profi Marco Haller kickt für den TSV Wemding

Plus Marco Haller läuft für den TSV Wemding auf – und schießt prompt ein Tor. Seine Rückkehr auf den Platz hat einen Grund. Trainer Kastner verrät das Erfolgsrezept der SG FSV Buchdorf/Daiting.

Von Stephanie Anton und Thomas Unflath

So mancher Fußballfan in der Region wird sich gewundert haben, als in den Spielberichten und Ergebnislisten des Osterwochenendes beim TSV Wemding plötzlich der Name Marco Haller auftauchte. Dabei handelte es sich jedoch nicht um eine Falschmeldung. Denn der Ex-Profi, der zuletzt vor über zwei Jahren beim TSV Nördlingen gegen den Ball getreten hatte, gab am Samstag das Comeback für seinen Heimatverein in der Kreisliga Nord. Beim 4:1-Erfolg des neuen Spitzenreiters gegen den SV Kicklingen-Fristingen saß Haller zunächst auf der Bank, wurde aber schon früh für den angeschlagenen Chris Luderschmid eingewechselt. Die Krönung der Geschichte: Nach einer halben Stunde verwandelte Haller einen Freistoß zum vorentscheidenden 3:0.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen