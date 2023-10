Fußball

18:50 Uhr

Notbremse leitet die Niederlage des SV Wörnitzstein-Berg ein

Der SV Wörnitzstein-Berg (mit Spielertrainer Dominik Bobinger, in Rot) mühte sich vergebens, die Führung des VfR Neuburg auszugleichen, und musste letztlich eine Niederlage hinnehmen.

Plus Wörnitzstein verliert in Neuburg in Unterzahl mit 1:3. Auch Holzkirchen fährt keine Punkte ein. Rain II ergattert Punkt nach guter Leistung.

Den einzigen Punkt für die Bezirksliga-Fußballteams aus dem Landkreis Donau-Ries fuhr der TSV Rain II ein, der zuletzt so glücklos agierte. Gegen Günzburg stand am Ende ein 1:1 zu Buche. Für das Wörnitzsteiner Team lief es dagegen weniger rund und auch Holzkirchen musste sich geschlagen geben.

VfR Neuburg – SV Wörnitzstein-Berg 3:1 (2:0). Bereits in der zweiten Minute gab es die erste Gelegenheit für die Neuburger. Nach einer Ecke von Sebastian Habermeyer köpfte Nikolai Krzyzanowski knapp drüber. Nach einem Freistoß in der 19. Minute tauchte Frederic Wytopil frei vor SVW-Keeper Samuel Biehler auf, zielte jedoch zu hoch.

