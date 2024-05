Nullnummer zwischen Brachstadt und Bäumenheim

Im Spiel der A-Klasse West 3 zwischen SpVgg und TSV gelingt kein Treffer. Mertingen II kassiert eine 0:5-Klatsche, Marxheim festigt Rang drei.

Wenig verändert hat sich in der Tabelle der A-Klasse West 3 am vergangenen Spieltag. Nur Fatih Spor Bäumenheim und Mertingen II fielen in der Tabelle um jeweils einen Platz.

SpVgg Brachstadt-Oppertshofen – TSV Bäumenheim 0:0. Die Gastgeber kamen nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Die Nullnummer hilft den Schmuttertalern, vielleicht doch noch den Abstieg zu vermeiden. Das Spiel zeigte, dass beide Mannschaften Schwächen im Torabschluss haben. Zuschauer: 40 (bih)

SC Tapfheim bleibt auf Titelkurs

SG Mödingen/B.-Finningen – SC Tapfheim 2:4 (1:1). Der SCT bleibt auf Meisterkurs. Mit 84 Treffern stellt die Truppe den besten Liga-Angriff. In Mödingen gerieten die Gäste aber erst einmal durch ein Tor von Tim Löhnert in Rückstand (14.). Fabian Weißenburger verwandelte kurz danach einen Strafstoß zum 1:1. Dennis Gail erzielte in der 50. Minute das 1:2, das Weißenburger nach einer Stunde auf 1:3 ausbaute. In der 71. Minute mussten die Tapfheimer das 2:3 durch Andreas Richter hinnehmen. Für die Entscheidung sorgte in der 76. Minute mit seinem dritten Treffer Fabian Weißenburger. ZS: 60 (bih)

SG Lutzingen/Unterliezheim – FC Mertingen II 5:0 (4:0). Die Mertinger waren in dieser einseitigen Partie chancenlos. Bereits zur Pause lagen sie nach Toren von Dennis Mantai (9., 18., 41.) und Michael Kratzer (17., ET) mit 0:4 in Rückstand. In der 75. Minute musste Mertingens Keeper beim 0:5 erneut hinter sich greifen. Zuschauer: 70. (bih)

FC Marxheim/Gansheim fährt Sieg gegen Roggden ein

FC Marxheim/Gansheim – SV Roggden 3:1 (3:0). Josef Lackner unterlief ein Eigentor, nach einer halben Stunde erhöhte Michael Bauer auf 2:0. Noch vor dem Wechsel erzielte Felix Zastrow das 3:0. In der 60. Minute verkürzte Tobias Scherbaum auf 1:3. Mit dem Sieg festigte der FCMG den dritten Tabellenplatz. Zuschauer: 50. (bih)

Fatih Spor Bäumenheim – SSV Steinheim 2:2 (1:2). Die Heimelf geriet durch Caniel Chirica mit 0:1 in Rückstand (14.). Mohamed-Asharf Alrahal erhöhte auf 0:2, doch Enes Ciritci gelang noch vor der Pause der Anschlusstreffer. In der zweiten Halbzeit stemmte sich Fatih Spor Bäumenheim mit aller Kraft gegen die Niederlage und kam durch Halil Samsa (50.) zum Ausgleich. Zuschauer: 40. (bih)