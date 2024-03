Fußball

25.03.2024

SC Tapfheim demontiert den FC Mertingen II

Bei Tabellenführer SC Tapfheim (in Violett) hatte der FC Mertingen II nichts zu bestellen und verlor 1:6.

Plus Der Tabellenführer der A-Klasse West 3 siegt mit 6:1. Marxheim punktet gegen Brachstadt. Fatih Spor Bäumenheim teilt sich die Punkte, der TSV geht 1:6 unter.

Tabellenführer Tapfheim wahrte durch einen 6:1-Heimsieg über Mertingen II den Fünf-Punkte-Abstand zur SG Luzingen/Liezheim, die mit einem 2:0 bei Aufsteiger FC Osterbuch ebenfalls voll punktete. Auf Platz drei rangiert der FC Marxheim/Gansheim, der gegen die SpVgg Brachstadt/Oppertshofen mit 3:0 die Oberhand behielt.

SC Tapfheim – FC Mertingen II 6:1 (2:1). Die Hausherren setzten sich nach anfänglichen Schwierigkeiten klar durch. Das 0:1 durch Daniel Dür (6. Minute) egalisierte Daniel Helber nach einer knappen halben Stunde. Noch vor der Pause brachte Fabian Weißenburger die Hausherren in Front (40.). Es dauerte bis zur 58. Minute, ehe Raphael Schuster das 3:1 erzielte. Zum 4:1 legte in der 62. Minute Daniel Helber nach, ehe Weißenburger (77.) mit seinem 14. Saisontor und Dennis Gail (81.) mit ihren Treffern für den Kantersieg vervollständigten. Damit gelang dem Tabellenführer die Revanche für das Hinspiel, als es in Mertingen nur zu einem 1:1 reichte. Zuschauer: 70. (bih)

