Schwere Aufgaben für FC Mertingen und SV Wörnitzstein-Berg

Plus Wieder haben die Bezirksligisten eine englische Woche. Das geht an die Substanz. Der FC Mertingen hat auch den Druck des drohenden Abstiegs und spielt nun gegen den Zweiten.

Die englischen Wochen gehen an die Substanz: Laut Mertingens Spielertrainer Bernhard Schuster gehe es nur noch darum, den Kreislauf zwischen Spiel, Regeneration und erneutem Spiel perfekt aufrechtzuerhalten. Und im Idealfall dabei noch zu punkten! Mit Stätzling und Horgau stehen dem FCM und Wörnitzstein schwere Aufgaben bevor.