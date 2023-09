SG Münster/Holzheim deklassiert den SC Ried mit 7:1

Plus Das Team aus Münster triumphiert erneut und baut mit dem Kantersieg seine Torbilanz aus. Die SG Feldheim/Genderkingen holt ihren ersten Dreier.

Nach dem dritten Spieltag in der Kreisklasse Neuburg gibt es nur noch zwei Teams, die eine „weiße Weste“ aufweisen: die SG Münster-Holzheim und TSG Untermaxfeld.

SG Münster-Holzheim – SC Ried 7:1: Böse unter die Räder kam der SC Ried beim Meisterschaftsaspiranten SG Münster-Holzheim. Die SG kam direkt druckvoll und zielstrebig aus der Kabine und belohnte sich nach acht Minuten durch Florian Säckler, der nach Zuspiel von Lion Holler den 1:0-Führungstreffer markierte. 17 Minuten später war es Holler selbst, der auf 2:0 erhöhte. Der SC Ried wurde nach knapp einer halben Stunde das erste Mal gefährlich, als eine Ecke der Gäste beinahe in ein Eigentor mündete. Den Rest der ersten Halbzeit ließen es beide Teams ruhiger angehen und neutralisierten sich weitestgehend im Mittelfeld.