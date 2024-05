SG Münster/Holzheim ist zurück auf Rang zwei

Der Kreisklassist siegt im wichtigen Duell gegen Berg im Gau. Feldheim/Genderkingen verliert.

Die SG Münster/Holzheim hat im Kampf um den Aufstiegsrelegationsrang einen wichtigen Sieg gegen den Viertplatzierten Berg im Gau gelandet. Feldheim konnte nicht punkten und muss weiter um den Klassenerhalt kämpfen.

SG Feldheim/Genderkingen – TSV Burgheim 1:3 (1:1). Die Zuschauer auf dem Genderkinger Sportgelände sahen ein gutes Kreisklassen-Match, bei dem die heimische SG lange auf Augenhöhe mit dem Spitzenreiter agierte, dieser letztlich aber verdient die Punkte mit nach Hause nahm. Ein Abseitstor von SGF-Spieler Emanuel Edel wurde zurückgepfiffen. Der gleiche Spieler vergab kurz darauf freistehend vor Gäste-Torwart Dominik Seitz (22.). Zwei Minuten später fiel dann die verdiente Führung für die Heimelf: Benedikt Reile zog aus 25 Metern ab und sein satter Schuss schlug im Burgheimer Gehäuse ein. Marco Rechenauer nutzte nach einer Freistoßflanke einen Fehler der Hintermannschaft und köpfte zum Ausgleich ein (38.).

Die erste wichtige Szene des zweiten Abschnitts ließ das Pendel dann Richtung Burgheim ausschlagen: Lukas Kugler verwandelte einen umstrittenen Handelfmeter (49.). Die Heimelf konnte an das tolle Auftreten in der ersten Halbzeit nicht anknüpfen. Die Gäste bestimmten fortan das Geschehen und vergaben einige gute Chancen: Lukas Biber und Marco Rechenauer scheiterten an Louis, Lukas Kugler setzte einen Foulelfmeter über das Gehäuse (80.). Die Entscheidung fiel in der 88. Minute: Lukas Kugler zog aus 20 Metern ab. Der ansonsten starke Louis sah diesmal etwas unglücklich aus – 1:3. Zuschauer: 95. (svf)

BSV Berg im Gau - SG Münster/Holzheim 1:4 (0:3). Im Spitzenspiel setzte sich die SG Münster/Holzheim deutlich beim BSV Berg im Gau durch. Schon in der ersten Halbzeit sorgten die Gäste für klare Verhältnisse, denn Franz Hablar (28.), Michael Krabler (39.) und Luca Jurida (43.) schossen eine 3:0- Pausenführung heraus. Nach dem Wiederbeginn gelang Berg im Gau durch Benedikt Schmeißler zwar der 1:3-Anschlusstreffer (49.). Aber erneut Michael Krabler stellte nach kurzer Zeit den alten Abstand wieder her (52.). Zuschauer: 250. (AZ)