SG Münster/Holzheim patzt beim SC Ried

Nach der 1:2-Niederlage in Ried hat der Ligaprimus aus Münster/Holzheim nur noch einen Zähler Vorsprung. Der SV Feldheim/Genderkingen holte drei Punkte.

Spitzenreiter SG Münster/Holzheim ließ in der Kreisklasse Neuburg am vergangenen Spieltag Punkte liegen und verlor 1:2. Verfolger TSV Burgheim gewann beim FC Zell/Bruck mit 4:2. Die Folge: Das Polster der SG ist nun nur noch hauchdünn. Die SG Feldheim/Genderkingen konnte den ersten Sieg des Jahres im Kellerduell einfahren.

SV Grasheim – SG Feldheim/Genderkingen 1:2: In diesem Abstiegsduell kamen die Gäste kurz nach Anpfiff gefährlich vor das gegnerische Gehäuse. Jedoch stand SVG-Keeper Fritz Weiß goldrichtig. Kurz darauf fiel die Grasheimer Führung durch Marco Kutscherauer, der einen unglücklich weitergeleiteten Ball eiskalt im Kasten versenkte. Nur eine Minute später lupfte Felix Nötzoldt den Ball nur knapp über die „Kiste“. Grasheim war die bestimmende Mannschaft, vergab allerdings wieder einmal Chancen am Fließband. Die Folge: Erneut wendete sich aus SVG-Sicht das Blatt. Zuerst musste Abwehrchef Mathias Müller verletzt vom Feld. Dann wurden die Gäste auch noch zum 1:1-Ausgleich eingeladen, dem ein katastrophaler Fehlpass der Grasheimer Abwehr vorausging. Die Feldheimer eroberten den Ball und Nico Löhle schoss diesen unhaltbar ins Gehäuse der Mösler.