SG Thierhaupten/Münster wird E-Jugend-Meister

Souveräner erster Platz trotz 5:0 Niederlage am letzten Spieltag.

In einer souveränen Meisterrunde hat sich die E-Junioren-Spielgemeinschaft zwischen dem SV Thierhaupten und SV Münster den ersten Platz mit 16 Punkten und 29:12 Toren gesichert. Obwohl die Meisterschaft bereits am Vorabend in „trockenen Tüchern“ lag, war es umso bitterer, dass der letzte Spieltag mit einer klaren 0:5-Niederlage beendet wurde. Dennoch können die Jungs überaus stolz auf die Leistung in der kompletten Saison sein. (AZ)