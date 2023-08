Starker Auftakt für den SC Tapfheim

5:1-Erfolg zum Start der Fußball-A-Klasse West III. Auch Mertingen II triumphiert. Die beiden Aufsteiger aus Marxheim und Bäumenheim tun sich schwer.

Der SC Tapfheim untermauerte mit einem 5:1-Sieg in Bäumenheim seine Ambitionen in der A-Klasse West III. Mertingen II zeigte sich beim 3:1-Erfolg gegen Fatih Spor spielfreudig. Die SpVgg Brachstadt/Oppertshofen startete mit einer 0:1-Niederlage in Mörslingen in die Saison, während der FC Marxheim/Gansheim bei der SG Lutzingen/Unterliezheim mit 2:3 unterlag.

FC Mertingen II – Fatih Spor Bäumenheim 3:1 (1:1). Die Hausherren beherrschten den Gegner in diesem Derby in vielen Belangen. Max Fitz traf nach zwölf Minuten zum beruhigenden 1:0. Kurz darauf egalisierte aber Sergen Barut Mertingens Führung. Nach einer guten Stunde glückte Max Fitz das 2:1, ehe Michael Kratzer in der 85. Minute das 3:1 erzielte. Zuschauer 40. (sa)

SG Lutzingen/Unterliezheim – FC Marxheim/Gansheim 3:2 (2:1). Die Gäste erwiesen sich für die SG als schwerer Gegner. Das 1:0 durch Lukas Reiser (3. Minute) glich Patrick Brugger (12.) aus. In der Nachspielzeit vor der Pause brachte Alexander Fritz die Hausherren mit 2:1 nach vorne. Die Führung baute Nikolai Kunert (79.) aus. Felix Zastrow verkürzte zwar noch auf 3:2 (89.), doch zum Ausgleich reichte es für den FCM nicht mehr. Zuschauer: 100. (do)

TSV Bäumenheim – SC Tapfheim 1:5 (1:3). Die neuformierte TSV-Truppe um ihre Trainer Holger Utz und Thomas Zerle mussten gegen den Geheimfavoriten SC Tapfheim durchs Fegefeuer. Wie aus heiterem Himmel gingen die Gäste mit einem 18-Meter-Knaller von Julian Schuster in Führung. In der 10. Minute gelang dann André Lackner mit einem Traumtor aus rund 25 Metern das 1:1. In der 30. Minute gelang den Schwarz-Gelben durch Fabian Weißenburger mit dem 1:2 die erneute Führung, die in der 38. Minute Raphael Schuster ausbaute. Die Tapfheimer mussten bis zur 75. Minute warten, um dann durch Raphael Schuster mit dem 1:4 für die Entscheidung zu sorgen. Den Schlusspunkt setzte in der 90. Minute erneut Schuster mit einem verwandelten Foulelfmeter. Zuschauer: 90. (ba)

SC Mörslingen – SpVgg Brachstadt-Oppertshofen 1:0 (1:0). Beim ersten Heimspiel der neuen Saison konnten sich die Mörslinger Spieler die drei Punkte sichern, weshalb die Gäste aus Brachstadt-Oppertshofen mit null Punkten nach Hause gingen. Manuel Behringer führte die Mannschaft durch einen Treffer in der 13. Minute zum Sieg. Zuschauer: 60. (scm)