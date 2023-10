Fußball

SV Mauren ist jetzt alleiniger Spitzenreiter der Kreisklasse

Plus Während der SV Mauren in der Kreisklasse Nord I 4:0 gegen Wolferstadt gewinnt, steckt Monheim die erste Niederlage ein. 6:1-Kantersieg für den Lauber SV.

Nach dem 10. Spieltag der Kreisklasse Nord 1 ist der SV Mauren nach dem 4:0-Sieg in Wolferstadt nun alleiniger Tabellenführer und als einzige Mannschaft noch ohne Niederlage. Mit drei Punkten Rückstand folgen Mönchsdeggingen und Monheim, die im direkten Duell aufeinandertrafen, welches die Südrieser mit 3:2 für sich entschieden. Im Tabellenkeller holte Unterringingen überraschend in Flotzheim seinen ersten Punkt.

TSV Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau – Sportclub D.L.P. 1:3 (0:2). Die Partie startete schwungvoll. Die erste Gelegenheit hatte die Heimelf in der 3. Minute, als Markus Meyr sich stark durchsetzte, sein Schuss aus acht Metern landete am Außennetz. Im Gegenzug kamen die Gäste zu ihrem ersten Angriff, der zu einem Elfmeter führte. Nico Renner verwandelte souverän zum 0:1 (4.). Max Schuster hatte in der 10. Minute den Ausgleich auf dem Fuß, sein Freistoß aus 22 Metern ging knapp am Tor vorbei. Nico Lutz schob nach einer Hereingabe zum 2:0 für die Gäste ein, hier sah die SG-Abwehr nicht gut aus. Nach 50 Minuten dann sogar das 0:3, als Christoph Ulrich aus halbrechter Position mit dem Außenrist abzog und den Ball zum dritten Mal im Tor von Benni Färber versenkte. Raphael Feurer erzielte in der 90. Minute per Bogenlampe den Ehrentreffer zum 1:3-Endstand. Zuschauer: 200. (tsv)

