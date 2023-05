Fußball

14:00 Uhr

SV Wörnitzstein-Berg sammelt die Kräfte für den Ligaprimus

Im Hinspiel war der SV Wörnitzstein-Berg (in Schwarz) dem TSV Aindling mit 1:3 unterlegen. Im heimischen Stadion in Donauwörth will der SVW es dem designierten Meister nun so schwer wie möglich machen.

Plus Der SVW empfängt mit dem TSV Aindling das Spitzenteam der Bezirksliga Nord. Dieser hat eine besondere Motivation. Rain II will in Wertingen die Siegesserie ausbauen.

Von Julian Pilz und Patrick Widinger Artikel anhören Shape

Nach der anstrengenden englischen Woche mit einigen angeschlagenen Spielern will der SV Wörnitzstein-Berg für den Ligaendspurt noch einmal alle Kraftreserven mobilisieren. Zu Hause trifft der SVW mit Spitzenreiter Aindling am Samstag auf das Topteam der Liga. Auf der Erfolgsspur ist derzeit der TSV Rain II. Dies soll auch am Sonntag gegen Wertingen so bleiben.

SV Wörnitzstein-Berg – TSV Aindling (Samstag, 15 Uhr). Nach drei Spielen innerhalb einer Woche schwinden beim SV Wörnitzstein die Kräfte: „Wir merken schon deutlich, dass wir kräftemäßig ziemlich auf dem Zahnfleisch daherkommen. Wir haben seit Wochen ein paar angeschlagene und verletzte Spieler und dazu noch Akteure, die krankheitsbedingt die ganze Trainingswoche gefehlt haben und am Wochenende trotzdem ran mussten“, sagt Michael Schmidbaur, sportlicher Leiter beim SVW. Nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg hängen auch am Wochenende die Trauben hoch: Gegner ist Spitzenreiter Aindling, die Favoritenrolle ist folglich klar verteilt.

