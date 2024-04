Fußball

SV Wörnitzstein empfängt den Spitzenreiter

Plus Am Freitagabend steigt das Spitzenspiel in der Fußball-Bezirksliga Nord: Wörnitzstein will seinen aktuellen Lauf auch gegen Tabellenführer Wertingen ausbauen.

Von Patrick Widinger

Nach sieben Punkten aus den jüngsten drei Spielen geht der SV Wörnitzstein-Berg an diesem Freitagabend, 19 Uhr, mit breiter Brust ins Topspiel gegen Bezirksliga-Tabellenführer Wertingen. „Wir haben zuletzt gut gepunktet. Das liegt unter anderen daran, dass wir es wieder schaffen, kompakt zu verteidigen und unsere Torchancen auch besser nutzen“, sagt Michael Schmidbaur, sportlicher Leiter beim SV Wörnitzstein-Berg.

Am Freitagabend wartet mit dem unangefochtenen Tabellenführer Wertingen ein echtes Kaliber auf die Bobinger Elf: „Wertingen will bei uns den nächsten Schritt zur Meisterschaft machen. Wir wollen dagegen unsere Heimserie ausbauen, deshalb glaube ich, werden beide Teams offensiv einiges aufbieten. Noch dazu hat das Spiel unter Flutlicht einen gewissen Derbyfaktor“, so Schmidbaur. Im Hinspiel siegte der TSV mit 3:1, im Rückspiel vor heimischer Kulisse will der SVW etwas Zählbares mitnehmen.

