TSV Ebermergen trumpft beim Tabellenführer auf

3:0-Sieg bei der SG Flotzheim/Fünfstetten. 2:2-Remis im Derby zwischen Monheim und Wolferstadt/Wemding.

Paukenschlag in der Kreisklasse Nord I: Mit einem in der Höhe doch überraschenden 3:0-Sieg beim bisherigen Spitzenreiter SG Flotzheim/ Fünfstetten hat der TSV Ebermergen aufhorchen lassen und mischt nun selbst kräftig im Titelrennen mit. Mit einem 4:2-Erfolg beim TSV Harburg ist die SpVgg Deiningen wegen der besseren Tordifferenz nun wieder Tabellenführer, hat aber ein Spiel mehr als die SG bestritten. Der TSV Monheim kam trotz am Ende doppelter Überzahl nicht über ein 2:2 gegen Wolferstadt/ Wemding hinaus, für die Gäste bedeutet dies einen wichtigen Zähler im Abstiegskampf.

SG Flotzheim/Fünfstetten – TSV Ebermergen 0:3 (0:0)

Beide Mannschaften beginnen die Partie konzentriert, wobei sich die Heimelf ab Mitte der ersten Hälfte sehr gute Tormöglichkeiten erspielte. Paul Hauk scheiterte zweimal am Schlussmann (23.+ 35.) und Oliver Wagner knallte den Ball an den Pfosten (34.). Erst zum Pausenpfiff hatte Ebermergen die erste Möglichkeit durch Fabian Göttler. In der zweiten Hälfte agierten die Gäste willensstärker und gingen durch Fabian Göttler in der 59. Minute in Führung. Es folgten danach noch Tore von Daniel Bayer (72.) und Martin Falch (77./Strafstoß). (fsv)

TSV Monheim – SG TSV Wolferstadt/Wemding 2:2 (1:1)

Die SG erwischte einen Blitzstart und ging bereits nach fünf Minuten in Führung: Einen Lattentreffer nach Freistoß staubte Fabian Hasmiller ab. Fortan entwickelte sich eine hart umkämpfte Partie, bei der das Fußballerische meist auf der Strecke blieb. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit kassierten die Gäste nach erneutem taktischen Foul erst die Ampelkarte und mussten kurz danach den Ausgleich durch einen Elfmeter von Tobias Rosskopf hinnehmen.

Nach der Pause bot sich ein ähnliches Bild, spielerisch kam von beiden Mannschaften wenig. Diesmal bekam die SG einen Elfmeter zugesprochen. Vehbi Gucati war nach der Parade von TSV-Keeper Sven Löffler schneller am Ball und staubte zum 1:2 ab. Die Monheimer stellten kurz darauf nach Zusammenspiel von Florian Scheuenpflug auf Jannis Rosskopf wieder auf Unentschieden. Die Gäste hatten noch Möglichkeiten das Spiel erneut zu drehen, scheiterten aber an der eigenen Präzision und an Schlussmann Löffler. Kurz vor Ende der Partie war die SG dann durch eine erneute Ampelkarte nur noch zu Neunt auf dem Feld, dies wussten die Monheimer allerdings nicht mehr zu ihrem Vorteil zu nutzen. (tsv)

TSV Harburg – SpVgg Deiningen 2:4 (1:1)

Es entwickelte sich ein chancenreiches Spiel, indem die effizientere Mannschaft als Sieger vom Platz ging. Die SpVgg war bereits in der Anfangsphase, nach einem missglückten Befreiungsschlag, erfolgreich und traf durch Michael Jais zum 0:1. Kurz vor der Halbzeit konnten die Gastgeber nach einer Freistoßflanke durch Leandro Müller ausgleichen. Direkt nach Wiederanpfiff stellten die Gäste per Kopf durch Fabian Chlebisz die Führung wieder her. Im Anschluss hatten die Burgstädter mehrere Chancen, das Ergebnis wieder auszugleichen. Doch in der 67. Minute erhöhte Dominik Lemmermeyer per Foulelfmeter zum 1:3 für Deiningen. Kurz vor Schluss fiel dann die Entscheidung durch einen erneuten Treffer von Lemmermeyer. Daniel Langer konnte in der Nachspielzeit nur noch auf 2:4 verkürzen. (tsv)

TSV Mönchsdeggingen – SV Mauren 0:0

In einem hochklassigen und temporeichen Derby trennten sich die Kontrahenten mit einem torlosen Remis. Dabei waren im ersten Durchgang keine nennenswerten Torgelegenheiten zu verzeichnen. Maurens Manuel Schreitmüller besaß die erste Großchance des Spiels, doch Heim-Torwart Mathias Göttler konnte parieren. Gegenüber hatte Philipp Beck die beste Möglichkeit für Mönchsdeggingen, sein Schuss wurde jedoch auf der Linie geblockt. Florian Meyer hatte ebenso das 1:0 auf dem Fuß, lupfte den Ball jedoch übers Gäste-Tor. So blieb es bis bei der letztendlich gerechten Punkteteilung. (rn)