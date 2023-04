TSV Harburg dreht die Partie

Mit einem 2:1 gegen Laub gelingt der erste Sieg für die Harburger Kicker in diesem Jahr. Tabellenführer Flotzheim/ Fünfstetten holt an Ostern nur einen Punkt und wird von Deiningen eingeholt.

Nach drei Spielen in Folge ohne Sieg ist der Vorsprung aufgebraucht: Die SG Flotzheim/ Fünfstetten, Spitzenreiter der Kreisklasse Nord I, verbuchte an Ostern in zwei Spielen nur einen Zähler und ist nun punktgleich mit der SpVgg Deiningen. Allerdings hat die SG noch ein Nachholspiel zu bestreiten. Nach Rückstand gewann Harburg noch gegen Laub und konnte den ersten Sieg im Jahr 2023 bejubeln. Sieg und Niederlage gab es für Ebermergen, während der TSV Monheim einen klaren Erfolg im Ries einfuhr. Nach zwei Dreiern in Folge gab es im Abstiegskampf für Wolferstadt/ Wemding einen Dämpfer.

SV Mauren – SpVgg Deiningen 2:2 (0:2). Mit zwei Elfmeter-Treffern binnen fünf Minuten gingen die Gäste nach einer guten halben Stunde 0:2 in Führung, Sascha Hof und Robin Welchner verwandelten jeweils. Der SVM ließ sich davon aber nicht unterkriegen. Manuel Schreitmüller verkürzte – ebenfalls vom Elfmeterpunkt – kurz nach Wiederbeginn und nach einer knappen Stunde gelang ihm auch der 2:2-Ausgleich. Dabei blieb es bis zum Ende. (AZ)

Christoph Kolitsch gelingt der Siegtreffer für den TSV Harburg

TSV Harburg – Lauber SV 2:1 (0:1). Im Duell zweier in diesem Jahr noch sieglosen Teams gingen die Gäste in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Jannik Trollmann in Führung. Der TSV war jedoch motiviert, auf heimischem Platz den kleinen Negativlauf zu beenden. Michael Beck gelang kurz nach Wiederbeginn dann auch der Ausgleich. Torjäger Christoph Kolitsch sorgte mit seinem Treffer in der 71. Minute für die entscheidende Wende. (AZ)

SpVgg Minderoffingen – SG Flotzheim/Fünfstetten 2:1 (0:0). In der insgesamt ausgeglichenen und bis zum Schlusspfiff engen Partie siegte Schlusslicht Minderoffingen knapp, aber nicht unverdient, gegen den Tabellenführer. Im ersten Durchgang waren keine nennenswerten Aktionen zu verzeichnen. Unter der souveränen Leitung von Schiedsrichter Marc Rother war es Kapitän Adrian Stimpfle, der einen Strafstoß zur 1:0-Heimführung verwandelte (67.). Doch praktisch im Gegenzug fiel der 1:1-Ausgleich, als Janik Reile nach einem Eckball erfolgreich war (68.). Kurz vor dem Ende der Siegtreffer durch Bernd Wolf, der nach schöner Einzelleistung das umjubelte 2:1 erzielte (88.). (rn)

Wolferstadt/Wemding II vergibt seine Chancen

Sportclub D.L.P. – SG TSV Wolferstadt/Wemding 3:0 (0:0). Die Platzherren besaßen die ersten Chancen durch Pascal Heinzes Schlenzer (10.) und Marco Schmidts satten 20-Meter-Schuss (16.). Gegenüber konnte Vehbi Gucati einen Querpass nicht verwerten. Nach schönem Pass scheiterte Benedikt Hänlein am herauslaufenden Gäste-Keeper Johannes Lehmann (47.). Das verdiente 1:0 gelang Christian Weingärtner, der einen Eckball einköpfte (58.). Gucati und Fabian Hasmiller verpassten das mögliche 1:1, ehe Christoph Ulrich aus dem Getümmel überlegt zum 2:0 einschob. Heim-Tormann Steffen Wurm parierte noch glänzend gegen den glücklosen Gucati, bevor im Gegenzug erneut Christoph Ulrich für den 3:0-Endstand sorgte. (rn)

TSV Ebermergen – SG Niederhofen-Hausen 0:1 (0:1). Im ersten Heimspiel des Jahres musste der TSV eine knappe Niederlage hinnehmen. Bereits in der 5. Minute hatte Niederhofen eine gute Chance, doch Michael Götz traf nur den Außenpfosten. In der 18. Minute nutzte David Fuchs einen Abwehrfehler der Hausherren und netzte mit einem Schuss ins lange Eck zum einzigen Tor des Spiels ein. Bis zur Pause war es ein ausgeglichenes Spiel. Aber weder Fuchs, der nach einer halben Stunde erneut zum Abschluss kam, noch Ebermergens Spielertrainer Stefan Falch konnten ein Tor erzielen. In der zweiten Hälfte waren die Ebermergener mehr am Ball und deutlich aktiver. Es dauerte aber bis zur 75. Minute, bis die Gastgeber eine nennenswerte Chance zum Ausgleich hatten. Den Schuss von Fabian Göttler konnte ein SG-Verteidiger klären. Wiederum sechs Minuten später verpasste auch Tim Scheithauer das 1:1, nachdem hier der Außenpfosten das Tor verhindert hatte. So blieb es letztendlich bei einer 0:1-Heimniederlage. (sh)

SG Birkhausen/Munzingen – TSV Monheim 1:5 (0:1). Der Gästesieg war auch in der Höhe verdient, wobei Torszenen zunächst Mangelware blieben. Der Kopfball von SG-Akteur Valentin Ziegler wurde abgeblockt (32.), gegenüber vereitelten die Heim-Abwehr und Tormann Kevin Hager eine Monheimer Doppelchance. Nach einem Freistoß köpfte Lukas Felbinger zum 0:1-Pausenstand ein (43.). Die zweite Hälfte ging klar an Monheim. Jonas Roßkopf mit Flachschuss und Timo Kotter per Kopf erhöhten auf 0:3, ehe Leon Kaspar einen Doppelpack zum 0:5 schnürte (72./83.). Der Ehrentreffer zum 1:5 gelang Daniel Leiminger. (rn)

Flotzheim kommt im Nachholspiel nicht über Remis hinaus

SG Flotzheim/Fünfstetten – Sportclub D.L.P. 1:1 (1:1). Das Nachholspiel am Samstag endete mit einem gerechten Remis, wobei die Gäste etwas mehr Spielanteile hatten. Der Sportclub agierte in der Anfangsphase sehr spritzig und ging bereits in der 11. Minute durch Christoph Ulrich in Führung. Mitte der ersten Hälfte wurde die Heimelf stärker und erspielte sich ebenfalls Torchancen, zunächst scheiterten Luka Hofmann und Paul Hauk (30./31.). Nach der folgenden Ecke köpfte Elion Shala den Ausgleichstreffer. Die zweite Hälfte gestaltete sich ausgeglichen, zunächst scheiterten die Gäste durch Pascal Heinze (67.), dann verpasste Hauk (70.) für die Heimelf. (fsv)

Lauber SV – TSV Ebermergen 0:2 (0:2). Die Gäste erwischten im Nachholspiel am Samstag einen Blitzstart, als Stefan Falch zunächst nach einem Fehlpass zum 0:1 traf (1.) und derselbe Spieler nach Tiefschlaf der Lauber Abwehr auf 0:2 erhöhte (10.). Danach übernahm die Heimelf das Kommando, erspielte sich jedoch kaum Chancen. Der mögliche Anschlusstreffer fand wegen Abseits keine Anerkennung (45.). Laub versuchte alles, agierte aber glücklos. So blieb es beim verdienten Erfolg für Ebermergen. (rn)