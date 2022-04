Fußball

18:00 Uhr

TSV Rain mit „großer Chance“ im Derby

Plus Beim FC Pipinsried möchte der TSV Rain einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Mit einem Sieg könnten die Blumenstädter am direkten Konkurrenten vorbeiziehen.

Von Fabian Kapfer

Rain Das Auswärtsspiel beim FC Pipinsried am Samstagnachmittag (Anpfiff 16 Uhr) ist für den TSV Rain die achte Partie in 26 Tagen. Trotz des eng getakteten Terminplans schienen die Tillystädter aber zuletzt nicht müde zu werden. Im Gegenteil: Gegen den Tabellendritten 1. FC Schweinfurt 05 siegte die Elf von Trainer Christian Krzyzanowski sogar trotz einer mehr als halbstündigen Unterzahl mit 2:1. Der Trainer lobt: „Wir sind in einer sehr guten körperlichen Verfassung. Sonst hätten wir das nicht durchgestanden. Das zeichnet uns aus.“

