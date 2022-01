Fußball

vor 35 Min.

TSV Rain startet mit Zuversicht und zwei Neuzugängen ins neue Jahr

Rains Trainer Christian Krzyzanowski bittet seine Schützlinge am Montag zum Trainingsauftakt. Für die Rückrunde ist der 45-Jährige zuversichtlich.

Plus Der TSV Rain startet optimistisch in die Vorbereitung auf die Rückrunde. Das dürfte auch an zwei Neuzugängen liegen, einer kommt vom FC Bayern München II.

Von Stephan Hörhammer und Manuel Wenzel

Früher als am 10. Januar startet kein Verein der Regionalliga Bayern in die Vorbereitung auf die Rückrunde. Der TSV Rain gehört zu den Klubs, die bereits am Montag das Training wieder aufnehmen – und es wird fußballspezifisch sein. Und neue Gesichter wird es ebenfalls auf dem Kunstrasenplatz zu sehen geben.

