Überraschender Rückschlag für die SG Münster/Holzheim

Die SG Münster/Holzheim (in Blau, am Ball: Michael Krabler) hat sich im Meisterrennen mit dem 2:4 gegen Illdorf keinen Gefallen getan.

Plus Fußball-Kreisklasse Neuburg: Die SG Münster/Holzheim muss sich unerwartet dem FC Illdorf mit 2:4 geschlagen geben. Auch Feldheim-Genderkingen lässt Federn.

Für eine Überraschung in der Kreisklasse Neuburg hat der FC Illdorf gesorgt. Der Vorletzte gewann bei der SG Münster/Holzheim mit 4:2 – ein herber Rückschlag für die SG im Rennen um die Meisterschaft. Weniger überraschend war hingegen die 2:5-Niederlage der SG Feldheim/ Genderkingen in Untermaxfeld, einem weiteren Team der Spitzengruppe.

Kreisklasse Neuburg: Kellerkind Illdorf düpiert Aufstiegsaspirant Münster

SG Münster/Holzheim – FC Illdorf 2:4 (1:2) In der 15. Minute nutzte René Reiter einen Abstimmungsfehler in der SG-Defensive per Kopf zum 0:1. Nur zwei Zeigerumdrehungen später wurde es noch schlimmer, als wieder Reiter nach einem langen Ball entwischte und mithilfe des Innenpfostens für Illdorf erhöhte. Die Heimelf war sichtlich geschockt, kam dann aber durch einen Kopfballtreffer von Matthias Stuber zum Anschlusstreffer (30.).

