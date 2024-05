Wolferstadt/Wemding gelingt in Hausen kein Befreiungsschlag

Fußball-Kreisklasse Nord 1: Nach dem 0:3 kann die Taglieber-Elf weiterhin direkt absteigen. SV Mauren wahrt mit Sieg in Gundelsheim die Titelchance.

Auch der 24. Spieltag der Fußball-Kreisklasse Nord I hat noch keine Entscheidung in Sachen Meisterschaft gebracht. Denn sowohl Tabellenführer Monheim (5:0 gegen Minderoffingen) als auch Verfolger Mauren (3:0 in Gundelsheim) gewannen ihre Spiele deutlich. Bei fünf Punkten Vorsprung benötigt Monheim allerdings nur noch einen Sieg zum Titelgewinn. Am Tabellenende geht es zwischen Wolferstadt/ Wemding II (0:3 bei Niederhofen-Hausen) und Schlusslicht Unterringingen (2:3 in Laub) nur noch darum, wer die Relegation bestreiten darf und wer direkt absteigen muss.

Kreisklasse Nord 1: Zehn Minderoffinger kommen in Monheim unter die Räder

TSV Monheim – SpVgg Minderoffingen 5:0 (0:0). Der TSV Monheim kam früh gefährlich vors Tor, scheiterte jedoch am Schlussmann der Minderoffinger (7.). Der Jubel über die 1:0-Führung für die Heimmannschaft hielt nur kurz an, da der Treffer wegen Abseits zurückgenommen wurde (27.). In der 39. Minute sah Minderoffingens Adrian Stimpfle die Ampelkarte. Fortan wurde der Druck des TSV immer höher und Monheim war in der 44. Minute nur noch durch eine Notbremse zu stoppen, welche jedoch nur eine Zeitstrafe nach sich zog. Nach der Halbzeit erlöste der TSV sich mit dem 1:0 durch Linus Böck (58.). Die Minderoffinger, die aufgrund der Unterzahl nun nichts mehr entgegenzusetzen hatten, mussten daraufhin das 2:0 durch David Dworschak hinnehmen (64.). Durch Jonas Roßkopf legte der TSV gleich doppelt nach (69./74.). In der 83. Minute gelang Leon Kaspar sein langersehnter Treffer zum 5:0-Endstand. Zuschauer: 150. (tsvm)

SG Niederhofen-Hausen – SG Wolferstadt/Wemding II 3:0 (2:0). Beim verdienten Heimsieg köpfte Felix Friedel nach einem Eckball schon früh zum 1:0 ein (6.). Gegenüber parierte Heimtormann Fuchs nach Reicherzers Alleingang aus kurzer Distanz (30.), bevor Michael Meyr nach einem Leberle-Freistoß per Kopf auf 2:0 erhöhte (42.). Auch nach dem Wechsel dominierten die Gastgeber. Vaas verpasste Uhls Vorlage am langen Eck (48.), ehe Robin Groß Schmutterers Hereingabe zum 3:0 verwertete (58.). Sogar ein höherer Sieg war möglich, doch Jörg Schmutterer (64.) und Samuel Vaas (78.) trafen nur das Torgebälk. Zuschauer: 90. (aku)

Fußball: Megesheims Porcari schießt Bissingen im Alleingang ab

SV Megesheim –TSV Bissingen 6:1 (2:0). Die Gäste begannen gut und verhinderten lange Zeit einen Rückstand. Nach der ersten Heimchance von Agyemang (10.) verbuchte Bissingen sogar einen Lattentreffer (18.). Danach startete Massimiliano Porcari seinen großen Auftritt und sorgte mit zwei Toren für den 2:0-Pausenstand. Beim 1:0 spielte er Torwart Bschorer aus (28.) und das 2:0 war ein strammer Flachschuss (37.). Erneut Porcari erhöhte per Freistoß auf 3:0 (54.), dem Gökhan Karabal mit einem halbhohen Ball das 4:0 folgen ließ (56.). Ein kurioses Eigentor von der Mittellinie aus brachte das 4:1 (58.), doch mit seinen Treffern vier und fünf schraubte Massimiliano Porcari sein Torekonto weiter hoch. Mit einem Weitschuss (67.) und einem scharfen Flachschuss (87.) sicherte er seiner Elf den nie gefährdeten 6:1-Heimsieg. Zuschauer: 100. (aku)

TSV Mönchsdeggingen – Sportclub D.L.P. 1:3 (1:0). Die Gäste begannen druckvoll und erspielten sich zwei gute Möglichkeiten, ehe Florian Meyer nach Traumpass von Tim Göttler zum 1:0 für die Heimelf traf (22.). Gleich nach der Halbzeit scheiterte Philipp Beck bei einer Großchance am starken Gästetormann Wurm (50.). Besser machte es gegenüber Tomek Ulrich, der nach scharfer Hereingabe das 1:1 erzielte (62.). Wenig später geriet Yannik Hänleins abgefälschter Schuss zur Bogenlampe und landete zum 1:2 im TSV-Tor (67.). Für die endgültige Entscheidung sorgte Tomek Ulrich mit seinem zweiten Treffer zum 1:3-Endstand (90.). Zuschauer: 50. (aku)

Lesen Sie dazu auch

Anhang des Lauber SV bejubelt Sieg am Festwochenende

Lauber SV – TSV Unterringingen 3:2 (2:1). Am Sportwochenende verbuchte der LSV einen knappen Heimsieg gegen den Tabellenletzten. Die erste Chance für die Hausherren führte zum 1:0 durch einen unhaltbaren Abschluss von Matthias Maurer (11.). In einer dominanten Phase der Gastgeber erzielten die Gäste durch einen Freistoß von Phillipp Weng den überraschenden 1:1-Ausgleich (30.). Ein Zuspiel von Beck verwertete wieder Matthias Maurer zur erneuten Führung zum 2:1 (39.). Kurz nach dem Wechsel verwandelte der Lauber Spielertrainer Peter Gerstmeier einen Strafstoß zur komfortabel scheinenden 3:1-Führung (46.). Doch ebenfalls per Foulelfmeter konnten die Gäste durch Lukas Mittring zum 3:2-Endstand verkürzen (70.). Zuschauer: 110. (aku)

SG Gundelsheim/Weilheim-Rehau – SV Mauren 0:3 (0:0). Die erste Gelegenheit der Partie hatte Mauren (6.). Der indirekte Freistoß innerhalb des Strafraums ging aber knapp drüber. Nach zwölf Minuten hätte die Heimelf in Führung gehen können, jedoch wurde der Abschluss von Dominik Stowasser noch vor der Linie geklärt. Das 1:0 für Gäste (60.) hätte glücklicher kaum fallen können, als Florian Moll durch einen verunglückten Abschluss fast abgeschossen wurde und so dem Ball die notwendige Richtungsänderung mitgab. In der Schlussphase warfen die Hausherren nochmal alles nach vorne, Mauren konterte. In der 87. Minute verwandelte Sven Schreitmüller einen Foulelfmeter zum 2:0 und in der Nachspielzeit erhöhte Manuel Schreitmüller noch zum 3:0. Zuschauer: 130. (sg)

TSV Harburg jubelt in heißer Schlussphase nur kurz

TSV Harburg – SG Flotzheim/Fünfstetten 2:2 (1:0). In einem engen Spiel gingen die Harburger zunächst durch Kai Kächler in Führung (17.), Elion Shala glich kurz nach der Pause per Strafstoß aus (48.). Die Schlussphase verlief dramatisch: In der 87. Minute brachte Daniel Langer die Heimmannschaft mit 2:1 in Führung, Harburg schien der sichere Sieger zu sein. Doch nur zwei Minuten später gelang Michael Sebald doch noch der Ausgleich zum 2:2 für Flotzheim/Fünfstetten. Zuschauer: 57. (AZ)