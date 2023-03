Ein gelungener Abschluss für die Handballer des VSC Donauwörth

Die Handballer des TSV Bäumenheim gewinnen in Unterzahl in den letzten Sekunden. Der VSC Donauwörth setzt sich im letzten Spiel der Saison durch.

Zwei Siege gab es am Wochenende für die Bezirksliga-Handballer aus dem Landkreis Donau-Ries. Der TSV Bäumenheim machte es besonders spannend, ist nun sicher Vizemeister und kann sich, zumindest theoretisch, noch den Titel holen.

Bezirksliga, SC Ichenhausen – TSV Bäumenheim 27:28 (12:9)

Sechs Sekunden Restspielzeit, zwei Spieler auf der Strafbank, vier gegen sechs – da sollte man meinen, der aktuelle Spielstand von 27:27 sei auch der Endstand. Da hatte Ichenhausen die Rechnung ohne den Wirt gemacht, das heißt: ohne Andreas Jung. Der nagelte den Ball zum 28:27 in die Maschen, bevor der Schlusspfiff ertönte. 20 Sekunden vorher hatte Ichenhausen beim Stand von 26:27 eine Auszeit genommen, in der TSV-Trainer Dennis Michalke genau auf diese Situation abgezielt hatte.

Doch bis dahin war es ein harter Kampf, in dem es stellenweise nicht gut für die Bäumenheimer aussah. Dabei verlief das Spiel anfangs ausgeglichen, bis zum 5:5 (13.) passierte nicht viel. Dennis Michalke hatte seine Abwehrformation geändert, was sich durch Ballgewinne bezahlt machte. Aber die Mannschaft brachte sich durch ihre miserable Chancenverwertung selbst um den Lohn. Die Ichenhauser spielten hart und konnten in den nächsten sechs Minuten auf 9:5 davonziehen. Diesem Rückstand rannten die Gäste die gesamte erste Hälfte hinterher. Nachdem beide Mannschaften Probleme im Angriff hatten, stand bereits nach 26 Minuten der 9:12 Pausenstand fest.

Zu Beginn der zweiten Hälfte wussten die Bäumenheimer immer noch kein Mittel gegen die aggressive Spielweise der Gastgeber. Nachdem die TSVler den dritten Strafwurf nicht verwerten konnten, hieß es plötzlich 15:9 für den SCI. Einige Minuten später konnte Bäumenheim durch Dennis Ott und Jonas Uhl auf 22:19 stellen.

Michalke nahm eine Auszeit und gab die Marschrichtung vor, die von der Mannschaft dann prompt umgesetzt wurde. Plötzlich war es ein ganz anderes Spiel. Der Rückstand konnte verkürzt werden, beim 24:24 gelang erstmals der Ausgleich, wenig später lagen die Gäste 25:24 vorn. Die Entscheidung fiel dann erst ganz am Ende mit dem glücklichen Siegtreffer zum 28:27-Auswärtserfolg.

Damit war die Mannschaft zumindest bis zum Sonntag Tabellenführer. Doch die Hoffnungen auf einen Ausrutscher von Friedberg III gegen Meitingen erfüllten sich nicht, Friedberg gewann klar mit 37:26. Nachdem die Friedberger nächste Woche beim Vorletzten Schwabmünchen II gastieren, ist nicht davon auszugehen, dass sie noch etwas anbrennen lassen. Mit ihrem Erfolg haben sich die Bäumenheimer zumindest die Vize-Meisterschaft gesichert. Und wer weiß, was nächsten Samstag noch passiert. (AZ)

TSV Bäumenheim: Hill, Liehr (im Tor), Krebs, Jung (3), Hurle (5), Uhl (2), Grob, Kasten, Helbing, Vogler, Ott (1), Klement (3/1), Heinisch (7) und Ioja (7/2).

Bezirksliga, VSC Donauwörth – VfL Günzburg III 27:20 (11:10)

Mit einem überzeugenden Heimerfolg gegen den VfL Günzburg III verabschiedeten sich die Donauwörther Handballer am vergangenen Sonntag in die Sommerpause. Dabei konnte das Team um Trainer Rico Braun die nicht einfache Saison auf einem ordentlichen fünften Tabellenplatz abschließen, der trotz übriger Begegnungen anderer Mannschaften in der kommenden Woche bereits sicher ist.

Der Beginn der Partie gestaltete sich aufgrund der kompakt stehenden Abwehrformationen noch etwas schleppend. So dauerte es bis zur zwölften Minute, bis beide Offensivreihen nach dem 3:1 durch Sebastian Triebel allmählich Schwung aufnahmen (7:4). Als der Spielverlauf daraufhin schlagartig zugunsten der Gäste kippte, reagierte der VSC mit einer Auszeit (7:8). Diese brachte den Donauwörthern die nötige Durchschlagskraft zurück, wodurch sie sich die Führung bis zur Halbzeit zurückeroberten (11:10).

Auch nach der Pause konnten die VSCler diesen Druck aufrechterhalten und setzten sich ein wenig ab (19:14). Unter anderem die Treffer von Valentin Friedewold, der verletzungsbedingt zum ersten Mal in dieser Spielzeit zumindest bei den Siebenmetern mitwirken konnte, trugen zur aufkommenden Sicherheit des gesamten Teams bei.

So konnten die Donauwörther den Vorsprung nicht nur über die starke Defensive halten, sondern diesen im Angriff über mehrere Spieler verteilt konstant weiter ausbauen (26:18). Da der verdiente Heimsieg somit bereits abzusehen war, gingen beide Mannschaften bis zum Ende nicht mehr volles Tempo, wodurch aufseiten des VSC ein gelungener Saisonabschluss bejubelt werden durfte (27:10). (AZ)

VSC Donauwörth: Habermann, Lucic (im Tor), Metzger (2), Fischer, Triebel (6), Friedewold (6/6), Vater, Marb (5), Kreher (4), Siemon (4).