Enges Duell in Augsburg: Das Quäntchen Glück fehlt dem TSV Rain

„Mir stinkt mein erstes Einzel schon ein wenig!“ Eduard Weirich, für den an der Schulter verletzten Marco Klein gegen den Post SV Augsburg II im Rainer Landesliga-Team im Einsatz, haderte auch nach Spielende noch mit dem Verlauf seines Duells gegen Andreas Schäfer. Mit 2:0 Sätzen hatte der 24-Jährige gegen seinen Kontrahenten schon vorne gelegen, im dritten Satz noch dazu zwei Matchbälle gehabt. Am Ende konnte er diese aber ebenso wenig in einen Sieg ummünzen wie später die Verlängerung im entscheidenden fünften Satz.

Weil ein ganz ähnlicher Spielverlauf zuvor auch schon im Doppel zu beobachten gewesen war (zusammen mit Jürgen Genz hatte Weirich gegen Lupic/Schäfer ebenfalls im fünften Satz hauchdünn den Kürzeren gezogen), waren die zwei am härtesten umkämpften Partien dieser Begegnung auf Augenhöhe beide an die Gäste aus der Fuggerstadt gegangen - und das war letztendlich auch ausschlaggebend für das Gesamtergebnis. Bitter: Nach Sätzen lagen die beiden Teams am Ende mit 18:18 gleichauf, die gewonnenen Bälle hätten knapp - mit einer Differenz von 10 - sogar für den TSV gesprochen.

TSV Rain spielt mit der Verbandsliga-Reserve aus Augsburg auf Augenhöhe

So blieb den Rainern am Ende aber nur die Erkenntnis, dass sie auch gegen eine richtig stark einzuschätzende Mannschaft wie die Augsburger Verbandsliga-Reserve auf Augenhöhe sind und dass im Vergleich zur Vorsaison die Doppel offenbar deutlich besser funktionieren. Wittmeier/Häusler gaben bei ihrem Erfolg über Voigt/Bittner keinen Satz ab. Auch die drei gewonnenen Einzel gingen jeweils mit 3:0 an die TSV-Akteure: Mathias Häusler überzeugte bei seinem Erfolg über Youngster Nedim Lupic, Jürgen Genz und Eduard Weirich setzten sich jeweils sicher gegen Samuel Bittner durch.

Leichter wird es am kommenden Wochenende für die Rainer nicht, denn mit der TSG Hochzoll steht den Blumenstädtern eine hohe Auswärtshürde im Weg. Hinter dem Einsatz von Marco Klein steht zudem noch ein dickes Fragezeichen.