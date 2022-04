SpVgg Altisheim-Leitheim kann sich nicht belohnen

Die SpVgg Altisheim-Leitheim verpasst etliche Chancen bei ihrem couragierten Auftritt gegen Reimlingen und verliert. Ein gerechtes Remis gibt es in Wemding, Donaumünster kassiert eine 1:4-Pleite.

Wenig Punkteausbeute gab es am Wochenende für die Teams der Kreisliga Nord aus dem DZ-Gebiet. Einzig Wemding konnte beim Remis gegen Holzkirchen einen Punkt erringen. Die abstiegsbedrohten Teams aus Donaumünster und Altisheim gingen leer aus.

TSV Wemding – SV Holzkirchen 2:2 (2:0). Ein intensives Lokalderby endete schließlich mit einem gerechten Remis. Über weite Strecken der ersten Hälfte spielte sich das Geschehen zwischen den Strafräumen ab. Beide Teams leisteten sich zahlreiche Fehlpässe, sodass kaum Spielfluss entstand. Die erste gelungene Kombination führte prompt zum 1:0: Florian Veit war links auf und davon, seine Hereingabe vollendete Sandro Morena (20.). Auf der Gegenseite auch die erste Chance für die Gäste, Jannick Beck verzog knapp. Aufregung dann erst wieder in der fünfminütigen Nachspielzeit: Nach einem Patzer von SVH-Keeper Steffen Schmidt gab es Freistoß, den Manuel Fensterer aus 18 Metern zum 2:0 verwandelte. Auch Holzkirchen erhielt noch einen Freistoß, diesen setzte Philipp Buser an den Pfosten.

Die Gäste kamen aggressiver aus der Kabine. Logische Folge der Überlegenheit war der Anschlusstreffer durch Buser (57.). Der SVH behielt auch in der Folge das Heft in der Hand, Wemding kam nur zu wenigen Konterchancen. In der hektischen Schlussphase war TSV-Keeper Johannes Schnierle mehrfach gefordert, allerdings brachte er bei einer Rettungstat auch Daniel Kienle zu Fall. Den Elfmeter verwandelte Spielertrainer Buser in der 90. Minute zum Endstand. (unf)

Wieder keine Punkte für Donaumünster

FC Maihingen – SV Donaumünster-Erlingshofen 4:1 (2:0). Der Tabellendritte setzte seine Serie mit einem klaren Sieg gegen die abstiegsgefährdeten Gäste fort. Dabei trafen Aaron Stimpfle nach einer halben Stunde und Maximilian Wengert in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit für die Heimelf.

Bald nach dem Wechsel konnte Jürgen Sorg per Strafstoß nur den Ehrentreffer für die Gäste anbringen. Alles klar machte Dominik Göck mit einem Doppelschlag in der Schlussviertelstunde.

SpVgg Altisheim-Leitheim – FSV Reimlingen 0:1 (0:0). Selten war eine Niederlage unverdienter als das 0:1 der SpVgg Altisheim/Leitheim gegen den FSV Reimlingen. Die Gäste hatten über weite Teile des Spiels überhaupt keinen Auftrag und konnten aus ihrer 70-minütigen Überzahl kein Kapital schlagen. Der Schiedsrichter zeigte Altisheims Max Grünenwald in der 25. Minute die Rote Karte, wegen einer Tätlichkeit, die man aufseiten der Altisheimer allerdings stark anzweifelte. Die Gastgeber ließen sich dadurch aber nicht beirren, standen weiter kompakt und spielten mutig nach vorne. Allein die mangelnde Chancenverwertung musste sich die Hanfbauer-Elf an diesem Tag vorwerfen.

Im zweiten Durchgang das gleiche Bild, Altisheim aktiver, aber glücklos im Abschluss. So kam es, wie es kommen musste: Nach 71 Minuten hob Reimlingen einen Freistoß in die Box und Gäste-Kapitän Dominik Kohnle nickte zum Siegtreffer ein. Letzter Aufreger des Spiels war noch die Ampelkarte für Timo Zausinger (75.). Auch wenn es den Altisheimern im Moment schwerfällt, auf die kämpferische Leistung kann die SpVgg aufbauen. (mm)