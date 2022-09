Landkreis Donau-Ries

Energiepreise bringen Sportvereine im Donau-Ries-Kreis ins Schwitzen

Blick in den zentralen Heizraum des Rainer Schulzentrums mit Dreifachturnhalle: Für deren Nutzung fällt für die Sportvereine keine Gebühr an. Das soll auch im Falle von weiter steigenden Energiekosten so bleiben.

Plus Auf Sportvereine kommen nach Corona nun neue Belastungen zu. Mitglieder sollten aber nicht zusätzlich zur Kasse gebeten werden, meint ein Verbandsfunktionär.

Von Manuel Wenzel

„Nach den harten Corona-Jahren ist das gleich das nächste Riesenthema für unsere Vereine.“ Was Roland Pickhard, seit 2012 Kreisvorsitzender des Bayerischen Landessportverbands (BLSV), konkret meint, sind die Energiepreise. Diese sind aufgrund der hohen Inflationsrate und des Kriegs in der Ukraine seit Anfang des Jahres drastisch gestiegen. „Die Auswirkungen erfahren wir quer durch alle gesellschaftlichen Lebensbereiche. Und so sind natürlich auch Sportvereine betroffen“, sagt Pickhard. Doch er hat Ansätze, wie diese neue Krise gemeistert werden könnte.

