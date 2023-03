Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

Ist die SG Flotzheim/Fünfstetten noch zu stoppen?

Trainer Karl-Heinz Schüler kann sich freuen, sein Flotzheimer Team startet als Spitzenreiter in die Frühjahrsrunde.

Plus Kreisklasse Nord I startet mit Nachholspiel in die Frühjahrsrunde. Das Saisonende könnte überaus spannend werden. Fast die halbe Liga hat noch Chancen auf Aufstiegsränge.

Mit einem Nachholspiel zwischen dem Spitzenreiter SG Flotzheim/Fünfstetten und dem starken Aufsteiger SV Mauren startet am morgigen Sonntag die Fußball-Kreisklasse Nord I in die Frühjahrsrunde. Der erste komplette Spieltag steigt dann nächste Woche. Während in den oberen Tabellenbereichen fast die halbe Liga noch Richtung Spitze blicken kann, geht es im Keller für die SG TSV Wolferstadt I/ TSV Wemding II darum, noch den Klassenerhalt zu schaffen. Nachfolgend ein Blick auf die Teams aus der Region.

