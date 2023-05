Nur ein Punkt zum Klassenerhalt für den TSV Wemding

Plus Der TSV Wemding empfängt den FC Mertingen und kann bei zumindest einem Remis die Klasse halten. Bei einer Niederlage geht der Blick zu den direkten Konkurrenten.

Der TSV Wemding hat die besten Karten der Fußball-Teams, die sich in der Kreisliga Nord noch im Abstiegskampf befinden. Punktet der TSV zuhause gegen Mertingen, ist der Klassenerhalt sicher. Verliert Wemding, beginnt das große Rechnen und Schauen auf die anderen Ergebnisse.

TSV Wemding – FC Mertingen (Samstag, 15.30 Uhr). Dank sieben Punkten aus den vergangenen vier Begegnungen hat sich der TSV vor dem letzten Spieltag doch noch eine gute Ausgangsposition für den direkten Klassenerhalt erarbeitet. Es müsste schon mit dem (Fußball)-Teufel zugehen, wenn das Team von Spielertrainer Chris Luderschmid noch auf den Relegationsplatz abrutschen sollte. Doch theoretisch ist dies möglich. Ein Heimsieg oder zumindest ein Remis am Samstagnachmittag – und das Thema wäre auf jeden Fall erledigt. „Jetzt werden wir den letzten Schritt auch noch machen“, gab sich Spartenleiter Andreas Meister unter der Woche optimistisch. Die jüngsten zwei deutlichen Heimsiege gegen die Spitzenteams Oettingen und Buchdorf/Daiting haben für Selbstvertrauen auf der Robertshöhe gesorgt. Doch gleichzeitig hat man im TSV-Lager Respekt vor der Mertinger Erfolgsserie, konnte der Gegner doch zuletzt viermal in Folge gewinnen und ist seit Ostern ungeschlagen.