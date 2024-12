Erfolge und persönliche Bestleistungen Monheimer Sportakrobatinnen

18 Sportlerinnen des TSV Monheim machten sich gemeinsam mit ihren Trainerinnen Elena Avgoustis und Sophia Wirth sowie Denny Schwab und Chiara Morena als Kampfrichter inklusive großem Fanblock auf den Weg in das hessische Birkenau, wo von der SVG Nieder-Liebersbach der 13. Horst-Stephan-Pokal ausgetragen wurde.

Die Monheimer Nachwuchsformationen mussten zuvor alle ihre Choreografien umstellen, da sie in Bayern in einer anderen Altersklasse an den Start gehen, als es in Hessen der Fall ist. In der jüngsten Altersklasse (WKK 1.1) gingen bei den Damengruppen Margarete Lehner, Marlies Berkmüller und Leni Trollmann als erste Monheimer Formation an den Start. Obwohl fast alle Elemente neu eingebaut wurden, konnten sie eine peppige Übung zeigen und mit ihrer Leistung zufrieden sein. Fast direkt im Anschluss gingen Melina Trinkler, Laura Löffler und Hannah Pfefferer an den Start. Sie durften sich mit einer sauberen Ausführung und ausdrucksstark geturnter Choreografie über eine Platzierung im Mittelfeld freuen.

Erster Wettkampf für ein neu gebildetes Duo des TSV Monheim

Nach einer kurzen Verschnaufpause war wieder der Fanblock der Monheimer Sportakrobaten zu hören. Diesmal wurde für Clara Hoffmann und Alessia Pfaffl applaudiert. Sie turnten eine sehr saubere Übung und erreichten mit ihrer persönlichen Bestwertung einen Platz im vorderen Drittel. Laureen Eichhorn und Juline Barion präsentierten sich bei ihrem ersten gemeinsamen Wettkampf und setzen sich mit ihrer fröhlich vorgetragenen Choreografie ins Mittelfeld.

Eine Altersklasse höher bei den WKK 1.2 gingen Lynn Dums, Clara Schneid und Emma Seel bei ihrem zweiten und letzten gemeinsamen Wettkampf an den Start. Die Nervosität war ihnen anzumerken, weswegen sie den Abbruch eines Elementes hinnehmen mussten. Sie blicken aber auf eine schöne gemeinsame Zeit zurück.

In der Vollklasse gingen bei den Schülern drei Monheimer Formationen an den Start. Bei den Damenpaaren bewiesen Emma und Annie erneut ihre Stärke und präsentierten zwei stark geturnte Übungen. Sie erzielten in der Balance-Wertung den dritten Platz und glänzten in der Dynamik, wo sie erstmalig den Strecksalto zeigten. Überglücklich ließen sie sich schlussendlich die Silbermedaille mit nur 0,05 Punkten Abstand zum ersten Platz umhängen und freuten sich über ihre neue persönliche Bestleistung.

Damengruppe turnt zu Bronze mit ihrer Balance-Übung

Bei den Damengruppen präsentierten sich Alea Trinkler, Luisa Kohler und Lena Förg. Sie zeigten zuerst ihre Dynamikübung, bei der eine deutliche Steigerung zum vergangenen Wettkampf erkennbar war. Aufgrund eines Stolperers in der Choreografie reichte es hier nicht für eine Medaille. Ganz anders in der Balance: Nervenstark und voller Ausstrahlung turnten sie ihre Choreografie und durften sich am Ende des Tages mit ihrer Bestleistung über die Bronzemedaille freuen.

Julia Speißer, Rena Flisar und Klara Pfefferer konnten bei diesem Wettkampf erstmalig zeigen, was in ihnen steckt. Mit sauber geturnten Elementen und toll vorgetragener Choreografie erzielten auch sie persönliche Bestwertung und am Ende stand Platz fünf auf der Anzeigetafel.

Das gesamte Monheimer Trainer- und Kampfrichterteam zeigte sich insgesamt sehr zufrieden mit den gezeigten Leistungen. (AZ)