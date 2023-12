Familie Halbmeir regiert die Edelweißschützen

In Münster ist das Königsschießen eine Familienangelegenheit. Die Halbmeirs stellen die Plätze eins bis drei, und auch bei den Ehrungen sind sie vertreten.

Die Edelweißschützen aus Münster haben ihren traditionellen Vereinsabend gefeiert. Ein wichtiger Programmpunkt des Abends war das Königsschießen. Neuer Schützenkönig bei den Edelweißschützen ist Josef Halbmeir, knapp gefolgt von seinem Cousin Mathias Halbmeir sowie dessen Vater Paul Halbmeir.

Im festlichen Rahmen wurden langjährige Mitglieder für Ihre Vereinstreue geehrt. Auf eine 15-jährige Mitgliedschaft können Helga Halbmeir und Christian Schmid zurückblicken. Hermann Fendt, Brigitte Halbmeir, Albert Harlander, Adelheid Heider, Barbara Körner und Alois Meier sind seit 40 Jahren Mitglieder bei den Edelweißschützen. Bereits seit 60 Jahren sind Wilhelm Tögel senior und Fritz Wenger dem Verein treue Mitglieder.

Josef Halbmeir wird Vereinsmeister mit sagenhaften 392 Ringen

Im weiteren Verlauf des Vereinsabends erfolgte die Siegerehrung der diesjährigen Vereinsmeisterschaften. In der Klasse Lichtgewehr erreichte Elina Röll mit 191 Ringen den ersten Platz, gefolgt von Laura Lichtenstern auf Platz zwei und Luisa Hackl auf Platz drei. Diesjähriger Vereinsmeister in der Wettkampfkategorie Luftgewehr Jugend wurde mit 244 Ringen Jakob Lichtenstern, die Plätze zwei und drei belegten Valentin Hackl und Korbinian Hörmann.

In der Disziplin Luftgewehr Schützen Herren sicherte sich Josef Halbmeir mit überragenden 392 Ringen den Meistertitel vor Alfred Körner und Robert Häußler. In der Luftgewehr-Damenklasse siegte Stefanie Roßkopf mit 375 Ringen vor Viktoria Lichtenstern und Anja Heider. 303,5 Ringe brachten Alfred Körner den Vereinsmeistertitel Luftgewehr Auflage ein, Zweitplatzierter war hier Martin Halbmeir. Den dritten Platz erreichte Martin Leinfelder. In der Schützenklasse Luftpistole war Manfred Hihn mit 367 Ringen siegreich, gefolgt von Stefan Halbmeir und Bernhard Wüllner.

Schützenmeister Bernd Knauer (links) konnte Ehrungen an (von links) Adelheid Heider, Alois Meier und Brigitte Halbmeir vergeben (jeweils 40 Jahre Mitgliedschaft). Rechts Mathias Halbmeir. Foto: Franziska Schmaus

In der Disziplin Luftpistole Ü50 erreichte Martin Halbmeir mit einem Ergebnis von 348 Ringen Platz eins, auf den weiteren Plätzen folgten Lorenz Grünwald und Ignaz Helfer. Rudolf Heider sicherte sich mit 295,9 Ringen und einem kleinen Vorsprung den Sieg in der Kategorie Luftpistole Auflage, Zweitplatzierter war Lorenz Grünwald mit 295,7 Ringen. Arnold Gira erreichte Platz drei mit 289,8 Ringen.

Schließlich wurde noch der Meister aller Klassen ermittelt. Hier holte sich Bernhard Wüller den Meistertitel mit einem Ergebnis von 224,7 Ringen, dicht gefolgt von Stefan Halbmeir (224,5 Ringe) und Martin Halbmeir (204,5 Ringe). (AZ)