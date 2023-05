Rote Rose Ebermergen dominiert die Harburger Stadtmeisterschaft

Die Schützenvereine aus Harburg und seinen Ortsteilen haben wieder ihre Besten gesucht. Am Ende erweist sich ein Ortsteil als besonders treffsicher.

Bei der königlich privilegierten Schützengesellschaft Harburg hat die Stadtmeisterschaft der acht Schützenvereine stattgefunden. In einem packenden Finalwettkampf trafen sich die besten Schützen der Harburger Ortsvereine, um ihren Meister zu ermitteln. Dabei hatte es das neue Regelwerk für das Finalschießen in sich und steigerte die Spannung sowohl für die Schützen als auch für die Zuschauer im Schießhaus auf dem Leitenberg.

Neuer Modus erhöht die Spannung bei der Harburger Stadtmeisterschaft

Die Neuerung: Nach einer Finalserie scheidet nach jeweils zwei Schüssen ein Finalteilnehmer im direkten Vergleich aus. Im Gegensatz zu einem normalen Finalschießen leert sich somit der Schießstand, und am Ende bleiben die beiden letzten Kontrahenten am Stand. Die Jugend absolvierte an diesem Abend zuerst das Finale. Sichtlich nervös absolvierten die Kontrahenten den Wettkampf, und so war die Freude groß, als Yannick Adams (Rote Rose Ebermergen) mit 217,9 Ringen vor Linda Schön (Burgschützen Hoppingen) mit 211,0 Ringen und Sophia Lechner (Edelweiß Mündling) mit 181,9 Ringen den Stand als Sieger verließ.

Ebenfalls aus Ebermergen siegte bei den Damen Lorena Eberhardt vor Marie-Luise Caesperlein (Edelweiß Heroldingen) und Meike Jörg (Kgl. priv. Harburg). Zu den Seinen gesellte sich auch der Finalgewinner der Herren Wolfgang Göttler (Rote Rose Ebermergen). Hier hatte Robert Weinrich (Kgl. priv. Harburg) mit 0,1 Ringen Unterschied das Nachsehen. Es folgte auf Platz drei sein Vereinskollege Manuel Rühl.

Schützenwesen hat hohen Stellenwert in Harburg

Zum krönenden Abschluss wurde die neue Stadtschützenkönigin gekürt. Mit einem 3,16-Teiler hatte Marie-Luise Caesperlein aus Heroldingen das Quäntchen Glück und hält für ein Jahr die Regentschaft aller Harburger Schützenvereine. Schützenmeister David Link bedankte sich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und lobte das hohe Niveau des Wettbewerbs. Er betonte die Bedeutung der Stadtmeisterschaft und den Wettkampfgeist, der alle Ortsvereine verbindet.

Auch Bürgermeister Christoph Schmid gratulierte den Teilnehmern zu ihrem sportlichen Erfolg und betonte die Bedeutung der Stadtmeisterschaft für die Gemeinde. Er hob hervor, dass der Schießsport in Harburg einen hohen Stellenwert habe und ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Lebens sei.

Die Platzierungen in der Übersicht:

Stadtschützenkönig: 1. Marie-Luise Caesperlein , Heroldingen , 3,16-Teiler, 2. David Link , Harburg , 4,12-T., 3. Josef Friedel , Ebermergen , 6,7-T.

Einzelwertungen: