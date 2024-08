Gelungenes Stockschützenturnier in Münster

Beim Stockschützenturnier in Münster sind bei tropischen Temperaturen vier Stunden lang neun Mannschaften gegeneinander angetreten: die Bäumenheimer Stockfreunde, der SV Bertoldsheim, der FSV Buchdorf, der VSC Donauwörth, der SV Genderkingen, der SV Nordheim, der VfB Oberndorf, der ESV Rain und der TSV Wertingen. Münster spielte als Gastgeber nicht mit. Das Turnier war am Tag nach der Einladung bereits ausgebucht – den Stockschützen gefällt es offensichtlich gut in Münster.

Der SV Nordheim, der SV Bertoldsheim und der FSV Buchdorf verfolgten von Anfang an dicht den VSC Donauwörth. Die erfahrenen Spieler des VSC mussten mit einem Unentschieden in der Runde gegen den SV Bertoldsheim nur einen Punkt abgeben. Im letzten Spiel gewann Bertoldsheim gegen Buchdorf mit 8:3, schob sich damit auf Platz drei und verwies Buchdorf auf Rang vier.

Stockschützen-Turnier in Münster: Schiedsrichter lobt die Fairness aller Teilnehmer

Auf den Plätzen fünf, sechs und sieben lagen mit 6:10 Punkten gleichauf der ESV Rain, der VfB Oberndorf und der TSV Wertingen. Hier entschied die Differenz. Gerhard Braun, Spartenleitung der Münsterer Stockschützen, und Schiedsrichter Daniel Roßkopf lobten bei der Siegerehrung das absolut faire Verhalten und die Geselligkeit der teilnehmenden Mannschaften. Das Turnier klang gesellig bei einem guten Essen mit allen Mannschaften aus. (AZ)

Die Ergebnisliste der Erstplatzierten:

VSC Donauwörth 15:1 SV Nordheim 12:4 SV Bertoldsheim 11 : 5 FSV Buchdorf 10:6