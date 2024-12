SV Nordheim deklassiert die Münchner Wikinger

Einen klaren Sieg feierten die Floorballer des SV Nordheim in der Regionalliga Süd gegen den PSV Wikinger München. In der Kauferinger Sporthalle ließ der SVN nie einen Zweifel am Erfolg aufkommen und deklassierte die Oberbayern mit 11:2. Erneut lieferte die junge Mannschaft eine starke Leistung ab. Dies bestätigte nach der Partie auch der Spielertrainer der Landeshauptstädter.

„Spielerisch war Nordheim auf einem anderen Level und hat uns gleich von Beginn an sehr ins eigene Drittel gedrängt“, räumte René Ghigani-Braun ein, nachdem seine Wikinger schnell mit 5:0 in Rückstand geraten waren (11.). Die schnelle Führung durch Marek Sedelmeier (1., 2. 10.), Leonard Riegg (4.) und Julian Hitzler (11.) habe schon früh die Richtung vorgegeben, freute sich auch SVN-Trainer Peter Kechele darüber, dass die Vorgabe, über Ballbesitz und Spielkontrolle zu Torchancen zu kommen, derart gut aufging.

Heimspiel in der Neudegger Halle in Donauwörth

Zwei defensiven Aussetzern sei es dann zuzuschreiben gewesen, dass der PSV durch Ghigani-Braun und Niklas Wolf (beide 12.) noch einen Doppelschlag landen konnte, so Kechele. Dennoch habe man die weitere Partie souverän über die Bühne gebracht. „Leider haben wir es verpasst den Druck aufrecht zu erhalten und so kam dieses deutliche Ergebnis zustande“, fasst seinerseits sein Kollege vom PSV zusammen.

Zum Abschluss des Kalenderjahres laden die Floorballer ihre Fans zum Heimspiel am Samstag, 21. Dezember, um 15.30 in der Neudegger Halle gegen die Panther Regensburg ein. (AZ)

SV Nordheim: Marie Graf, Jan-Niklas Herz, Julian Hitzler, Phillip Hofer, Jonas Knaus, Fabian Müller, Lukas Rebele, Leonard Riegg, Felix Schröppel(Torwart), Marek Sedelmeier (Kapitän), Elias Stecker