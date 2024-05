Damen des TC Rain klettern an die Tabellenspitze

7:2-Erfolg des TC Rot-Weiß Rain im Derby gegen Oberndorf. Knappe Pleite für das Herrenteam.

Licht und Schatten gab es am vergangenen Spieltag beim Tennisclub Rot-Weiß Rain. Eine knappe Niederlage musste Rains Herren-30-Team am vergangenen Spieltag hinnehmen. Gegen den TC Kirchheim unterlagen die Rainer in der Südliga 1 beim Stand von 3:3 nach den Einzeln mit 4:5. Während Rains Nummer eins, Stefan Niedermayer, knapp im Match-Tiebreak unterlag, mussten Korbinian Kornmann und Manuel Schmidkunst ihre Partien in zwei klaren Sätzen abgeben. Hermann Waas, Christian Glashauser und Stefan Reiter holten mit ihren Zweisatz-Erfolgen die Punkte für Rain. Im Doppel siegten dann nur noch Niedermayer/Waas, sodass es nicht zum zweiten Heimerfolg reichte.

Durch einen 7:2-Erfolg im Derby in der Südliga 2 gegen den VfB Oberndorf haben sich die Rainer Damen die Tabellenführung gesichert. Nach den Einzelsiegen von Annika Krebs, Jana Stoll, Marina Erdt und Judith Faig lagen die Gastgeber nach den Einzeln mit 4:2 in Führung. Den fünften Punkt holten dann Krebs/Erdt, worauf weitere Erfolge von Katharina Müller/Marliese Müller und Faig/Simone Reiter folgten.

Die Kleinsten des TCR erspielten sich ihren zweiten Sieg gegen den SV Karlshuld in der Südliga 2. Zusammen mit den Kleinsten des TC Burgheim gewannen die Kleinfeldspieler mit 14:4. Es spielten Jakob Niedermayer, Jonathan Reichl, Theo Bihler, Leo Fitz, Emilia Loge und Leonie Thomas. Die Knaben II (Südliga 5) des TCR waren beim TC Dillingen II zu Gast. Mit einer geschlossenen Teamleistung erspielten sich Alessandro Dellinger, Benedikt Ull, Leo Lichtenstern und Malik Celik einen 5:1-Erfolg.

Die Mädchen den TCR spielen wieder zusammen mit dem TC Burgheim in der Südliga 3 und erkämpften sich gegen die TG Königsmoos ein 3:3. Es spielten Melina Schulz, Alexa Krampl, Leonie Reichl, Paula Wilde und Annika Knöferle. Ihren ersten Sieg verbuchte die Bambinimannschaft beim Derby gegeben den TC Marxheim in der Südliga 5. Kim Kleemann, Felicitas Sauer, Malik Celik, Luise Wilde und Marlene Perkl zeigten eine sehr gute Leistung und entschieden die Partie mit 5:1 für den TC Rain. Eine deutliche Niederlage musste die Midcourtmannschaft in der Südliga 2 hinnehmen. Paula Erdt, Annika Glashauser, Hannah Köpf und Eren Celik gewannen gegen den BSC Unterglauheim nur einen Satz und unterlagen mit 0:6. (AZ)