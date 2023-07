Nichts als Niederlagen für Oberndorfs Tennis-Mannschaften

Vier Misserfolge haben die Tennis-Teams des VfB Oberndorf zu vermelden. Dreimal wird es deutlich, nur die Damen gestalten ihr Match knapp.

Kein schönes Wochenende hat die Abteilung Tennis des VfB Oberndorf hinter sich: Knaben 15, Herren, Herren 40 und Damen können allesamt nicht punkten. In drei der vier Partien fallen die Ergebnisse zudem recht deutlich aus.

Knaben15, Südliga 5 VfB Oberndorf – TC Bäumenheim 1:5. Gegen die Tabellenführer aus Bäumenheim hatten die Oberndorfer Jungs eine schwere Aufgabe vor sich. Lionel Rudat und Elias Geiger verloren jeweils in zwei Sätzen, Tom Hierath kämpfte sich in den Match-Tiebreak, verlor ihn aber knapp (7:5,4:6, 6:10). Simon Kapfer holte den einzigen Matchpunkt, durch die Aufgabe seiner Gegnerin. Das Einser-Doppel ging klar in zwei Sätzen an die Gäste. Im zweier Doppel mussten sich Hierath/Kapfer 3:6, 6:3, 8:10 geschlagen geben.

Herren, Südliga 6 VfB Oberndorf – SV Wechingen 1:5. Felix Schmid, Peter Mack und Steffen Miller unterlagen jeweils in zwei Sätzen. Nur Fabian Kretschmer konnte seinen Gegner mit 6:2, 6:3 bezwingen. Beide Doppel konnte die Gastmannschaft verbuchen. Schmid/Mack verloren 3:6, 2:6, Kretschmer/Speer hatten mit 2:6, 5:7 das Nachsehen.

TeG Lechrain siegt deutlich gegen Oberndorfs Herren 40

Herren 40, Südliga 2 TeG Lechrain – VfB Oberndorf 7:2. Eine sehr gute Mannschaftsleistung der Heimmannschaft bescherte den Oberndorfern eine verdiente Niederlage. Thomas Rudat gewann sein Einzel mit 6:4, 6:3. Roman Mareis, Gerry Rößle, Stefan Sorg, Robert Seitz und Wolfgang Knobloch unterlagen jeweils klar in zwei Sätzen gegen die gut besetzten Lechrainer. Im Doppel hatten die Hausherren ebenfalls alles im Griff: Mareis/Sorg unterlagen 2:6, 0:6, Rudat/Knobloch verloren 0:6, 0:6. Seitz/Braun bekamen ihren Sieg kampflos durch Aufgabe des Gegners.

Damen, Südliga 2 TC Gundelfingen II – VfB Oberndorf 5:4. Marina Plentinger unterlag mit 3:6, 1:6, Rebecca Rudat war mit 6:2, 6:3 erfolgreich. Regina Weinberger musste ein enges und langes Match bestreiten. Satz eins gewann sie 7:5, der zweite Satz ging knapp im Tiebreak an ihre Gegnerin. Im alles entscheidenden Match-Tiebreak führte sie bereits mit 8:2. Als die Gegnerin dann aber noch nahe ran kam, behielt Weinberger die Nerven und siegte mit 10:8. Denise Mareis gewann mit 6:2, 6:3. Anja Rettinger musste sich mit 3:6, 4:6 geschlagen geben. Elena Hiermeyer verlor wiederum mit 4:6, 2:6. Rudat/Mareis konnten ihr Doppel klar für sich entscheiden (6:1, 6:3) und Rettinger/Hiermeyer unterlagen klar mit 3:6, 1:6.

Die Entscheidung fiel dann im Einser-Doppel. Plentinger/Weinberger konnten den ersten Satz noch gewinnen, doch dann schwanden die Kräfte und die Hausherren gewannen den zweiten Satz, den Match-Tiebreak und somit auch die gesamte Begegnung. (AZ)