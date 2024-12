Starker Vorrundenabschluss der Rainer Tischtennis-Herren

Während andere gemütlich im Kerzenschein den dritten Advent feierten, hat sich das Landesliga-Quartett vom Lech am späten Sonntagnachmittag beim Tabellennachbarn VfL Günzburg nach einer überzeugenden Vorstellung zwei wichtige Auswärtspunkte gesichert. Das Punktekonto des TSV Rain ist mit 9:9 nun ausgeglichen.

Das Spiel in der Günzburger Bruno-Merk-Sporthalle begann optimal für die Gäste: Klein/Genz ließen Bara/Finkel nie richtig in die Partie kommen und setzten sich mit 3:0 in Sätzen durch, Wittmeier/Häusler zeigten nach knapp verlorenem erstem Satz gegen Wojnarowicz/Czermin eine ebenso bärenstarke Leistung. Davon beflügelt ließ Gerhard Wittmeier Michael Wojnarowicz nicht die geringste Chance. Gleichzeitig erkämpfte sich Mathias Häusler nach einer sehr spannenden Partie einen Fünfsatzsieg über Dariusz Bara.

Tischtennis-Landesliga: TSV Rain steht auf einem guten fünften Platz

Diesen beruhigenden 4:0-Vorsprung gaben die Rainer in der Folge nicht mehr aus der Hand. Marco Klein bekam zwar gegen Benjamin Finkel, der für den im Vortagsspiel verletzten Eduard Eckstein antrat, keinen Zugriff und gab mit 1:3 den ersten Zähler an den Aufsteiger ab, doch Jürgen Genz rettete nach einer wechselhaften Partie gegen Jan Czermin einen 3:2-Sieg ins Ziel. Verlieren konnten die Gäste also nicht mehr, doch bis der Sieg sicher war, dauerte es noch eine Weile.

Im zweiten Einzeldurchgang zeigten die Günzburger nämlich im vorderen Paarkreuz, dass sie nicht gewillt waren, sich kampflos geschlasgen zu geben. Bara setzte sich gegen Wittmeier mit 3:1 durch, und nach einem weiteren äußerst engen Duell verlor Häusler schließlich mit 9:11 im Entscheidungssatz gegen Wojnarowicz. Marco Klein und Jürgen Genz, an diesem Tag erfolgreichster Punktesammler des TSV, machten aber den Deckel drauf: Klein kam zu einem 3:1 über Czermin, Genz ließ Finkel in drei Sätzen keine echte Gewinnchance.

„Wir stehen auf einem guten und wichtigen fünften Platz“, lobte TSV-Kapitän Jürgen Genz anschließend den Zwischenstand seines Teams nach der Hälfte der Saison. Dass die Rainer trotz des ausgeglichenen Punktekontos keineswegs sorgenfrei in die Rückrunde gehen können, zeigt jedoch ein kurzer Blick auf die Tabelle. Mit Günzburg, Kissing und Seifriedsberg sind drei Teams nur jeweils zwei Zähler hinter den Rainern, und auch der Tabellenvorletzte TV Waal ist mit 6:12 Punkten keineswegs abgeschlagen. (wrö)