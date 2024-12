TSV Rain geht vorzeitig in die Winterpause

Für den TSV Rain ist das Fußballjahr vorzeitig beendet. Das geplante Nachholspiel im Rainer Georg-Weber-Stadion gegen den TSV Grünwald am Samstag, 7. Dezember, haben die Tillystädter bereits am Donnerstag abgesagt. Grund sind die schwierigen Platzverhältnisse in Rain. Für Rain geht es somit mit mehreren schlechten Nachrichten in die Winterpause.

Was der TSV Rain nach dem Abgang von Jürgen Meissner nun vorhat

Der Klub ist aktuell Tabellenletzter, jüngst gab es eine Derbyniederlage gegen den TSV Nördlingen zum Jahresabschluss und zudem geht mit Jürgen Meissner auch der Sportliche Leiter des TSV Rain von Bord, wie in dieser Woche bekannt wurde. Geschäftsführer Günther Reichherzer sagt: „Wir wollten ihm bei dem tollen Angebot vom FC Ingolstadt keine Steine in den Weg legen. Dort wünschen wir ihm alles Gute. Nun müssen wir uns in Ruhe besprechen, wie es weitergeht.“ Meissner hatte ein Angebot von der Scoutingabteilung des Drittligisten erhalten.

In seinen zwei Jahren beim TSV Rain musste er mehrere Umbrüche moderieren, in diesem Jahr gelang der jungen Mannschaft jedoch wenig Zählbares. Selbst für zwischenzeitlich gute Auftritte belohnte sich die Mannschaft zu selten. Der letzte Sieg datiert vom 23. August. Gelingt über die Winterpause kein Umschwung, droht dem ehemaligen Regionalligisten bereits der zweite Abstieg innerhalb von zwei Jahren. (fka)