Gegen Hochzoll reicht es für den TSV Rain nicht ganz zum Erfolg

Eine Niederlage, aber kein Beinbruch: Gegen den neuen Tabellenzweiten der Landesliga Westsüdwest, die TSG Hochzoll, kassierte der TSV Rain zum Rückrundenauftakt in eigener Halle zwar eine 3:7-Niederlage, dennoch war das kein Grund für die Blumenstädter, anschließend die Köpfe hängen zu lassen. Gegenüber der 1:9-Klatsche in der Vorrunde in Augsburg zeigten sich die Hausherren deutlich verbessert, und zwischenzeitlich schien beim 3:4-Zwischenstand ein Unentschieden sogar im Bereich des Machbaren. Insgesamt aber erwiesen sich die Gäste doch als ein sehr gutes und ausgeglichenes Team, obwohl der TSV mit ihrem Spitzenspieler Gerhard Wittmeier den stärksten Einzelakteur in ihren Reihen hatte.

Doch der Reihe nach: Die Doppel liefen aus Rainer Sicht leider nicht so wie erwünscht. Die Gäste zeigten sich hier sehr stabil, und obwohl vor guter Zuschauerkulisse in der Rainer Grundschulturnhalle viele knappe Sätze zu verfolgen waren, ließen die Gästedoppel Teichmann/Marx und von Hofer/Thanner ihren Kontrahenten Wittmeier/Häusler beziehungsweise Genz/Klein insgesamt nur einen Satzgewinn.

Hypothek der verlorenen Doppel zieht sich durch die Begegnung des TSV Rain

Die Hypothek des 0:2 schleppten die Gastgeber durch die weitere Partie: Zwar zeigte sich Gerhard Wittmeier wieder einmal von seiner besten Seite. Zunächst mit Paul Marx, anschließend mit TSG-Einser Jörg Teichmann bezwang der langjährige Rainer Spitzenspieler zwei sehr stark einzuschätzende Kontrahenten und hielt sein Team damit fürs Erste im Spiel. Richtig gut dabei war gegen beide Hochzoller auch Rains Zweier Mathias Häusler. Doch in entscheidenden Phasen fehlte es dann jeweils an dem berühmten Quäntchen, sodass beide Spiele an die Gäste fielen.

Ähnliches Bild im hinteren Paaarkreuz bei Mannschaftsführer Jürgen Genz: Gegen Tobias Thanner und Moritz von Hofer, beide der Papierform nach favorisiert, hielt er jeweils sehr gut mit, das notwendige Glück war jedoch nicht auf seiner Seite. Besser lief es im ersten Durchgang für Marco Klein: Gegen von Hofer kam er nach starker Vorstellung zu einem 3:1-Erfolg. Gegen Thanner, an diesem Tag zuverlässigster Punktesammler der Gäste, konnte er jedoch am Ende der Partie nicht mehr daran anknüpfen, sodass schließlich ein 3:7 auf der Anzeigetafel stand.

Der TSV Rain rangiert damit weiterhin mit 9:11 Punkten auf dem fünften Platz der Landesliga Westsüdwest. Weiter geht es für die Rainer am 25. Januar, dann gastiert mit dem TSV 1888 Aichach der Tabellenführer in Rain (16.30 Uhr). (wrö)