Donauwörth dominiert das Derby

Der VSC feiert einen klaren Sieg über Nördlingen und bleiben ungeschlagen.

Nach einer längeren Corona-bedingten Spielpause hatte die erste Herrenmannschaft der VSC Unger Volleys nun den ersten Heimspieltag des neuen Jahres. Aufgrund einer Infektion im Team der Mauerstettener traten die Unger Volleys nicht wie gewohnt gegen zwei Teams an, sondern nur gegen den TSV Nördlingen.

VSC Donauwörth – TSV Nördlingen 3:0 (25:11, 25:22, 25:23). Im Derby waren die VSC-Herren sofort wach und spielten im ersten Satz bravourös ihr Spiel herunter. Dieses war zunächst gezeichnet durch präzise Annahmen, harte Angriffe und spektakuläre Abwehraktionen der Hausherren. Und so ging der erste Satz rasch und verdient an den VSC. Mit dem zweiten Satz wurde die Partie dann stetig unangenehmer für die Donauwörther. So stellten die Nördlinger ihre Fehler größtenteils ein und erkämpften sich immer mehr Punkte. Die Heimmannschaft ließ dennoch nichts anbrennen und gewann schlussendlich wie bereits im Hinspiel mit 3:0. Auch Trainer Björn Dehler zeigte sich sehr zufrieden mit seinem Team: „Freilich haben wir noch ein, zwei Baustellen, an denen wir in den nächsten Trainingseinheiten arbeiten werden, dennoch bin ich sehr zufrieden mit der heutigen Leistung meiner Mannschaft.“ Die Volleyballer des VSC Donauwörth stehen nun nach fünf Spielen ungeschlagen an der Tabellenspitze in der Bezirksliga. (eibl)

Donauwörth Dehler, Gansmeier-Döbler, Eibl, Gnad, Kattinger, Michanikl, Moreau, Rohrer und Schmid.