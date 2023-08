Wörnitzstein/Rain

Geduldsspiel für den SV Wörnitzstein-Berg

Plus SVW hat für die Bezirksliga-Partie gegen Glött einen Plan. Rain II empfängt Neuburg.

Wörnitzstein will auch im fünften Spiel in Folge unbesiegt bleiben. In Glött erwartet der SVW allerdings keinen Selbstläufer. Für den TSV Rain II geht es zuhause ins Derby gegen den VfR Neuburg.

SSV Glött – SV Wörnitzstein-Berg (So. 15 Uhr). Nach dem jüngsten Sieg über Holzkirchen ist der SV Wörnitzstein weiter ungeschlagen. Trotzdem läuft noch nicht alles rund: „Leider unterlaufen uns immer noch kleine Unkonzentriertheiten, wegen denen dann schnell Gegentore passieren. Allerdings fängt die Mannschaft diese Rückschläge geschlossen auf. Langsam merkt man auch eine gewisse Erfahrung beim Großteil der Spieler, sodass sie durch Rückschläge nicht gleich nervös werden“, sagt Michael Schmidbaur, Sportlicher Leiter beim SVW. Obwohl die Null beim SVW hinten in dieser Saison noch nicht gestanden hat, gehört das Team mit erst vier Gegentreffern zu den Topdefensiven der Liga. Am Sonntag in Glött geht es für die Elf von Spielertrainer Dominik Bobinger erneut gegen einen Aufsteiger. Der SSV Glött konnte bisher eines seiner vier Spiele gewinnen, die Favoritenrolle liegt beim SVW.

