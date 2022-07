Wörnitzstein

17:00 Uhr

SV Wörnitzstein-Berg erwartet gegen Ecknach ein Duell auf Augenhöhe

5:0 und 2:1 gewann der SV Wörnitzstein-Berg die beiden Partien in der Vorsaison gegen den VfL Ecknach (mit Maximilian Bschor, vorne in Rot). Dennoch erwartet Spartenleiter Michael Schmidbaur eine enge Partie.

Plus Der SV Wörnitzstein-Berg startet gegen den VfL Ecknach in die neue Fußball-Saison in der Bezirksliga Nord. Wer neu ist im Kader und wie die Vorbereitung ausfiel.

Von Stephanie Anton

Für die Fußball-Bezirksligisten ist die Vorbereitung vorbei, es geht wieder um Zählbares. An diesem Wochenende finden die ersten Punktspiele der Saison 2022/23 statt. Mit dabei ist auch wieder der SV Wörnitzstein-Berg, neben dem TSV Rain II der zweite Bezirksligist aus dem nördlichen Landkreis Donau-Ries. Die Mannschaft von Trainer Bernd Taglieber geht in ihre zweite Saison in Folge in Schwabens höchster Liga. Und die Fans haben Grund einiges von ihrer Mannschaft zu erwarten.

