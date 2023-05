Besondere Anerkennung für Nordheims Floorballer

Die Leser unserer Zeitung wählen die Floorballer der SG Augsburg/Nordheim zum Sportstar des Monats. Über das erfolgreiche Frühjahr des Teams und die neue Saison.

Es läuft derzeit für die Nordheimer Floorballer. Im April wurden sie Süddeutscher Meister - und das vor den heimischen Fans in der Neudegger Sporthalle in Donauwörth. Dies honorierten die Leserinnen und Leser unserer Zeitung und wählten die Mannschaft zum Sportstar des Monats. "Diese Anerkennung freut uns sehr. Toll, dass die Leute für uns abgestimmt haben", sagt Trainer Nils Sedelmeier. Ziel im Wettbewerb sei gewesen, unter die besten drei zu kommen. Dass es auch für den Titel gereicht habe, sei quasi das "i-Tüpfelchen" gewesen.

Was ihn und seine Teamkollegen ebenfalls freute: die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer und die gute Stimmung in der Halle beim Wettkampf. "Viele Jugendspieler waren mit ihren Eltern und Bekannten da. Man sieht, viele kennen hier Floorball oder haben zumindest schon davon gehört", erklärt er. Dies sei vor einigen Jahren noch nicht der Fall gewesen, "wir mussten noch jedem erklären, was Floorball ist", erinnert er sich schmunzelnd. Dass eine Randsportart nun die DZ-Leser zur Abstimmung anregte, sei bemerkenswert.

U17 der Nordheimer Floorballer fährt zur deutschen Meisterschaft

Seit zwei Jahren bilden die Nordheimer bereits eine Spielgemeinschaft mit den Floorballern aus Augsburg. Nur so habe man ein Team stellen können. Und das, obwohl die Nordheimer fleißig Nachwuchsförderung betreiben und in der Regel auf eine solide Jugend blicken können. "Von der U7 bis U11 sieht es bei uns gut aus", sagt der Trainer. In den Jahrgängen darüber werde es dann aber dünn, sodass es bereits Jahrgänge mit kaum Spielern gegeben habe. Dabei müsse man versuchen, die Spieler zu halten, denn im Herrenbereich kämen nahezu keine Spieler zur Mannschaft hinzu, höchstens wenn ein Floorballer in die Region ziehe.

Bereits jetzt plane man für die neue Saison. Im Herbst (September/Oktober) geht es wieder los. Dann wollen Nils Sedelmeier und sein Augsburger Spielertrainer-Kollege Daniel Nustedt sich möglichst wieder aufs Spieler-Dasein fokussieren. Ein reiner Coach werde deshalb gesucht. Faulenzen ist für die Floorballer derzeit aber nicht angesagt, auch wenn es bis zum Herbst noch lange hin ist. Denn im Juni stehen die deutschen Meisterschaften für die U17 an. "Wir trainieren weiter, denn einige U17-Spieler sind in unserer Herren-Mannschaft. Dann bleiben sie im Training", erklärt Sedelmeier. Im Juli gehe es dann in die Saisonvorbereitung mit den Kollegen aus Augsburg.